Difficile

Quale record ha stabilito ARC Raiders su Steam nelle prime ore dal lancio?

243.386 giocatori simultanei
242.619 giocatori simultanei
200.000 giocatori simultanei
140.000 giocatori simultanei