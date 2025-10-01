SpazioGames Logo
Vai a Cultura POP

Novità!

Prova la nuova modalità di navigazione con le storie!

Accedi a Xenforo
Facile

Quale innovazione principale ha introdotto Assassin's Creed Origins nella saga?

Primo con meccaniche RPG complete
Primo ambientato nell'antichità
Primo con doppiatori professionali
Primo con motion capture