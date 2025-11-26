SpazioGames Logo
Difficile

Quale importante traguardo ha raggiunto Cyberpunk 2077 rispetto a The Witcher 3?

Ha venduto più copie in totale
Ha raggiunto 35 milioni di copie più velocemente
Ha generato più ricavi complessivi
Ha ricevuto recensioni migliori