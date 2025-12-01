News
Marvel Cosmic Invasion
SWITCH ,
SWITCH2 ,
PC ,
PS5 ,
XSX
8.0
Romancing SaGa: Minstrel...
PS5 ,
PS4 ,
SWITCH ,
PC
7.5
The Berlin Apartment
PS5 ,
PC
7.0
Dragon Ball: Sparking! Z...
SWITCH2
8.0
Absolum
PC ,
PS4 ,
SWITCH ,
PS5
8.5
Facile
Quale Metroid ha ottenuto il punteggio più alto su Metacritic?
Metroid Prime (GameCube, 2002)
Metroid Prime Remastered (Switch, 2023)
Metroid Prime 2: Echoes (GameCube, 2004)
Metroid Fusion (GBA, 2002)