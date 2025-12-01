SpazioGames Logo
Quale Metroid ha ottenuto il punteggio più alto su Metacritic?

Metroid Prime (GameCube, 2002)
Metroid Prime Remastered (Switch, 2023)
Metroid Prime 2: Echoes (GameCube, 2004)
Metroid Fusion (GBA, 2002)