Difficile

Qual è il consumo energetico della PS5 in modalità Risparmio Energetico rispetto a un handheld?

Circa 50 watt vs 30 watt per handheld
Circa 15 watt, stesso degli handheld
Circa 200 watt vs 100 watt per handheld
Circa 100 watt vs 15 watt per handheld