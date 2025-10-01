SpazioGames Logo
Vai a Cultura POP

Novità!

Prova la nuova modalità di navigazione con le storie!

Accedi a Xenforo
Difficile

Da dove è nata la fake news del film di GTA?

Un annuncio ufficiale di Paramount Pictures
Una dichiarazione di Rockstar Games
Un post virale del profilo DiscussingFish su X
Un leak da fonti interne di Take-Two