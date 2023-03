Set LEGO Harry Potter: Castello di Hogwarts a un super prezzo! Risparmi oltre 80 euro!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il set LEGO Harry Potter: Castello di Hogwarts a un prezzo davvero conveniente!

Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Il set LEGO Harry Potter: Castello di Hogwarts è una meraviglia composta da ben 6020 pezzi che vi permetteranno di ricostruire in ogni minimo dettaglio il celebre castello di Hogwarts. Questo set presenta un design super accurato che riproduce perfettamente tutte le atmosfere iconiche della saga.

Non manca nessun dettaglio, neanche gli angoli più nascosti e pericolosi del castello. Potrete entrare nella temibile Camera dei Segreti con il Basilisco e il Diario di Tom Riddle, e nella capanna di Hagrid potrai mettere il gigantesco ragno Aragog. Inoltre, l’aula di Pozioni è ricca di scaffali pieni di vasetti, l’aula di Difesa Contro le Arti Oscure ha numerose pozioni assortite, un grammofono e un armadio contenente addirittura un vero e proprio molliccio. E non si può certo dimenticare la Stanza delle Necessità con tutti i suoi elementi assortiti, incluso il Calice di Fuoco e l’Armadio svanitore.

Se avete intenzione di acquistare il set LEGO Harry Potter: Castello di Hogwarts, vi consigliamo di affrettarvi: il prezzo di listino è di 479,98€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 399€, con uno sconto del 17%! Un’occasione imperdibile per acquistare questo fantastico set risparmiando oltre 80 euro! Tuttavia, i pezzi sono limitati e potrebbero terminare da un momento all’altro, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo!

