Sedia gaming Newskill Takamikura a metà prezzo! La paghi meno di 95€!

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi c’è sicuramente quella relativa alla sedia gaming Newskill Takamikura, che attualmente potete portarvi a casa a soli 94,97€, rispetto agli usuali 189,95€ di listino, con uno sconto del 50% e un risparmio reale di 95€.

La sedia gaming Newskill Takamikura è una sedia ergonomica progettata per garantire comfort e durata nel tempo. Presenta un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4 per regolare l’altezza del sedile e sostenere fino a 150Kg di peso.

La sedia gaming Newskill Takamikura è girevole a 360°, ha una struttura di base in metallo solida e robusta e include due cuscini rimovibili e regolabili. Inoltre, i braccioli “3D” sono completamente modificabili in altezza, frontalmente e orizzontalmente.

Grazie alla sedia gaming Newskill Takamikura potrete passare da una posizione di gioco ad una di riposo, regolando semplicemente il suo schienale da 90º a 180º. In questo modo, non avrete difficoltà a riposare tranquillamente, se la stanchezza si fa sentire dopo lunghe partite. Inoltre, l’inclinazione totale del sedile dispone di 12 gradi di libertà per raggiungere la massima stabilità.

