Seagate Firecuda 530, SSD gaming per PS5 e PC, ora in super sconto! Lo paghi meno di 100 euro!

Con l’arrivo della primavera, Amazon ha lanciato le sue imperdibili offerte dedicate all’evento che, fino al prossimo 29 marzo, vi permetteranno di risparmiare notevolmente su tantissimi prodotti. Tra i molteplici articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate l’unità SSD Seagate Firecuda 530 da 1 TB, che potete ora acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Solitamente, l’unità SSD Seagate Firecuda 530 da 1 TB viene proposta a 121,15€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 99,99€, con uno sconto del 17%, pari a un risparmio reale di oltre 21. Si tratta di un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Seagate FireCuda 530 è un SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) basato su interfaccia PCI Express 4.0 x4 pensato per fornire performance di altissimo livello per un rapido caricamento di giochi e applicazioni. Tra le altre caratteristiche tecniche di nota dell’SSD Seagate Firecuda 530, troviamo il supporto ad ASPM, ASPT, Trim l’uso di SmartECC engine e l’end-to-end data patch protection. Data la sua costruzione a 12nm, le temperature sono abbastanza contenute e il prodotto è in grado di lavorare sino al limite di 90°C prima di iniziare a rallentare.

Seagate dichiara una velocità di trasferimento fino a 7.300MB/s, un valore piuttosto elevato che rende il prodotto uno degli SSD consumer più veloci attualmente in circolazione. Seagate FireCuda 530 è anche certificato per PS5, utile per espandere la capacità di memorizzazione interna della console e godervi senza problemi i vostri videogiochi di nuova generazione.

