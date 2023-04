Se Star Wars Jedi Survivor è bello quanto pesa in GB, siamo a posto

Star Wars Jedi Survivor si prepara a rievocare le gesta di Cal Kestis in una nuova avventura nella galassia lontana lontana. Un’avventura decisamente… pesante.

Oltre ad arrivare su console, con i preordini attivi da un po’ su Amazon, la nuova fatica di Respawn Entertainment sarà disponibile anche su PC.

Su quest’ultima piattaforma, per altro, i requisiti necessari saranno decisamente galattici, come abbiamo scoperto poco tempo fa.

Ma c’è una console su cui sentiremo addirittura la Forza, grazie ad una feature esclusiva di un controller che forse avete anche indovinato.

Proprio su questa console, che poi sarebbe PlayStation 5, lo spazio necessario nell’hard drive è così elevato che dobbiamo sperare che ne valga la pena.

Come riporta Game Rant, infatti, la dimensione del file della versione PS5 di Star Wars Jedi Survivor è di ben 147.577GB.

Poco meno di 150GB che, se sono indicativi in qualche modo della qualità del gioco, ci fa stare sicuramente sereni.

Dimensioni simili a quelle dell’installazione su PC, in ogni caso, ma che rendono Star Wars Jedi Survivor uno dei titoli più pesanti di sempre su PlayStation 5.

STAR WARS Jedi: Survivor™ Download Size : 147.577 GB (Version: 1.000.001) Pre-Load : April 26

⬜ Launch : April 28 #StarWarsJediSurvivor #PS5 pic.twitter.com/u7eOZ0FON5 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) April 19, 2023

Se non altro il preload sarà disponibile dal 26 aprile, due giorni di anticipo rispetto al day one, e vi darà tempo di scaricare con tutta calma il gioco.

Per fortuna che almeno PS5 sta vendendo bene come non mai, e al momento punta ad insidiare addirittura il trono di PlayStation 4 con questo ritmo.

Star Wars Jedi: Survivor sarà disponibile dal 28 aprile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Per non perdervi nessuna notizia vi consigliamo di seguire la nostra pagina dedicata al videogioco sul sito.

Nel mentre, aspettiamo di vedere quali saranno i prossimi videogiochi di Star Wars, dato che secondo Electronic Arts ne dovremmo avere uno ogni sei mesi, più o meno.