Se sognate di diventare veri piloti, c’è una nuova esperienza SimRacing pensata per voi

I simulatori di guida sono sempre stati un po’ una finestra aperta sul sogno di diventare dei veri piloti dei bolidi che ammiriamo nelle piste di tutto il mondo. Tra questi, c’è anche una proposta nuova, battezzata R1SE e che è stata pensata proprio come punto di incontro tra la guida virtuale e l’ambizione di diventare i prossimi numeri 1 davanti a una vera bandiera a scacchi.

Parliamo, infatti, di una piattaforma lanciata in open beta su PC che permette agli utenti di Assetto Corsa di esperire un nuovo modello competitivo. Come leggiamo nel comunicato che ha accompagnato l’annuncio:

«Tramite l’accesso a R1SE si potranno esplorare le potenzialità offerte dalla piattaforma che, in questa fase Open Beta, permetterà a chiunque sia in possesso di un PC e di una copia di Assetto Corsa di partecipare alla rivoluzione che tutti gli appassionati delle corse su quattro ruote stavano aspettando».

Nello specifico, ci viene anche anticipato quanto segue:

«Per dodici giorni, infatti, si potrà gareggiare in single player in lobby generate automaticamente, testare il nuovo modello competitivo e offrire al team di sviluppo un aiuto concreto per garantire un sistema di gara efficiente in vista della release ufficiale. Inoltre, per garantire un condotta di gara corretta e in regola, così come avviene nel mondo reale, R1SE si avvale di un ‘Race Direction System’ composto da giudici di gara in carne e ossa pronti a intervenire per sanzionare i piloti più indisciplinati».

Presentata come una via per il futuro del motorsport, questa piattaforma vuole insomma sposare del tutto la filosofia del vero automobilismo, pur rimanendo in una cornice virtuale, in vista del lancio definitivo futuro.

«Come in ogni sport che si rispetti, pratica e duro lavoro sono fattori chiavi per fare ‘strada’ anche nel racing, sia che si tratti di simulazione, sia a bordo di mezzi reali» ci spiegano gli autori.

«Iniziare a sperimentare fin da subito un’inedita opportunità per sfruttare il proprio talento per la velocità, permetterà di scalare rapidamente le classiche ed essere premiato con premi in denaro e guadagnare una chance di gareggiare nel mondo reale».

Potete apprendere ulteriori dettagli e registrarvi visitando direttamente il sito ufficiale.

E, se siete appassionati di motori, non dimenticate di visitare il nostro sito gemello MotorLabs, parte del network di 3Labs come SpazioGames.it.