Negli ultimi anni vi sono state alcune tipologie di giochi che, grazie all’esplosione del settore dei giochi indipendenti, hanno trovato una seconda vita o un nuovo modo di essere concepiti. Tra questi, tutta quella serie di giochi discendenti da Rogue (anche detti rogue-like per tale motivo), ovvero giochi in cui la generazione dei livelli è casuale e la morte è permanente. ScourgeBringer, sviluppato da Flying Oak Studios, appartiene a questo insieme di giochi, in questo caso declinato secondo il genere degli action bidimensionali.

La premessa è quella di un mondo post-apocalittico, attaccato dall’eponima macchina misteriosa che ha schiavizzato l’umanità in un’epoca antica di cui nessuno sembra aver memoria. La protagonista, Kyhra, è una guerriera che si avvicenda nella mostruosa costruzione sperando di poter salvare il suo mondo e di scoprire cosa gli è accaduto. La narrazione della lore del mondo di gioco avviene attraverso una serie di diari che il giocatore raccoglierà durante le partite, raccontando gli eventi avvenuti in quel passato dimenticato.

Il gioco si presenta in maniera convincente con uno stile grafico che richiama la pixel art ed un design che risulta particolarmente ispirato da un punto di vista artistico, sia per quanto riguarda le ambientazioni che, soprattutto, per personaggi e nemici. Nota di merito anche per la colonna sonora, tetra nelle fasi calme e particolarmente incalzante nelle fasi d’azione.

Pronti per una bella botta di adrenalina!?

Da un punto di vista ludico il gioco è strutturato come un gioco d’azione estremamente frenetico in cui ogni stanza, generata casualmente, presenta due ondate di nemici, fino ad affrontare un certo numero di mini-boss obbligatori per poter accedere alla stanza del boss di fine livello. Le mosse a disposizione di Kyhra sono un attacco leggero ed uno pesante (quest’ultimo capace anche di stordire i nemici), una schivata ed un blaster (la cui modalità di fuoco varia con i potenziamenti temporanei che vi si possono trovare nei livelli), oltre ad una serie di altre mosse che possono essere abilitate tramite potenziamenti permanenti. ScourgeBringer, infatti, propone anche una serie di potenziamenti permanenti che di fatto lo rendono più associabile al sottogenere dei rogue-lite, i quali si distinguono dai rogue-like per la presenza di progressi che permangono anche al di fuori della singola partita.

Tali potenziamenti permanenti sono di notevole aiuto per affrontare la sfida proposta ma va precisato che, anche a pieni poteri, il gioco non diventa affatto una passeggiata. L’unico vero potenziamento che può garantire la progressione in ScourgeBringer è l’allenamento e l’apprendimento dei pattern dei nemici e delle migliori strategie per affrontare i livelli, i quali si distinguono notevolmente per struttura. Ne costituiscono un esempio le stanze del quarto mondo, le quali hanno mura che lasciano passare i proiettili e diventa preferibile utilizzare il blaster ed occuparsi prioritariamente degli avversari dotati di attacchi a lungo raggio. Oltre a quanto detto, tuttavia, serve anche un pizzico di fortuna nel riuscire a trovare i potenziamenti temporanei migliori, che vengono rilasciati da alcuni nemici (molto raramente) o vanno acquistati dai mercanti che infestano i livelli.

In ogni caso, il livello di sfida è davvero alto e alla fine di certe partite, qualunque sia l’esito, potrebbe servire qualche attimo per smaltire tutta l’adrenalina ancora in circolo. Gli unici appunti che si potrebbero fare all’opera di Flying Oak Studios riguardano forse una quantità di contenuti non particolarmente esorbitante e la difficoltà che, pur lungi dall’essere considerata un difetto, può sicuramente costituire uno sbarramento.

VOTO: 8