Scopri come ricevere un buono di 5 euro su Amazon per i tuoi acquisti

È già tempo di promozioni su Amazon, che da qualche giorno ha archiviato le offerte di Primavera di cui vi abbiamo dato ampiamente conto. In questo momento e fino al 30 aprile, infatti, avete la possibilità di ottenere un buono da 5 euro, da spendere sugli acquisti superiori a 15 euro!

Molti di voi potrebbero aver ricevuto già una e-mail o una notifica sul proprio smartphone, che segnala che siete idonei per ottenere il buono. In alternativa, potreste vedere su Amazon un banner che vi segnala l’eleggibilità per l’iniziativa, che potete vedere a questa pagina.

Premendo sul pulsante Applica promozione avete la possibilità di ricevere il coupon, che potete utilizzare fino al prossimo 30 aprile.

Attenzione, però, perché gli acquisti devono essere effettuati dentro l’app di Amazon (potete scaricarla gratis per iOS e Android) e dovete essere abbonati al servizio Prime. Considerando che i primi trenta giorni di abbonamento vi vengono offerti gratuitamente, potete attivarlo senza nessun costo per godervi poi il vostro buono da 5 euro.

Lo sconto è applicabile per qualsiasi prodotto disponibile e spedito verso l’Italia da Amazon IT – all’infuori dei dispositivi realizzati proprio da Amazon come il Kindle, di libri e prodotti alimentari o buoni regali. Per poterlo applicare, il vostro acquisto deve ammontare ad almeno 15 euro, altrimenti non potrete applicare l’offerta.

Se siete interessati vi raccomandiamo, quindi, di visitare la pagina dedicata su Amazon, dove potete trovare tutte le informazioni aggiuntive sull’iniziativa.

Vi raccomandiamo come sempre di consultare la nostra pagina di offerte e sconti per non perdere nessuna delle iniziative e delle promozioni di cui approfittare per acquistare i vostri videogiochi.

