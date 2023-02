Sconto del 63% sul piano biennale di NordVPN: nuova offerta per il nuovo anno!

Per festeggiare il nuovo anno, NordVPN ha lanciato un’imperdibile offerta che vi permetterà di ottenere un abbonamento di due anni a partire da appena 3,49€ al mese, pagando quindi complessivamente solo 83,76€ per i primi due anni (pari al 57% di sconto!).

NordVPN offre un servizio di VPN affidabile e protetto a un prezzo conveniente. Per avere servizi aggiuntivi, come un gestore di password e uno scanner per le violazioni dei dati, il costo è di 4,49€ al mese, con uno sconto del 57% per i primi due anni, per un totale di 107,76€. Il pacchetto completo, che include anche 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato, costa 5,99€ al mese, con uno sconto del 63% per un totale di 143,76€ per i primi due anni.

NordVPN ha oltre 5.200 server in 59 paesi e offre una connessione rapida e protetta. La privacy è una priorità e vengono fornite misure di sicurezza come una garanzia di protezione dei dati, un kill switch e diversi metodi di pagamento. NordVPN è disponibile su Windows, macOS, iOS, Android, Linux e Google TV e include una funzione di protezione da malware, blocco dei tracker e dei pop-up per una navigazione sicura.

Con NordVPN, potrete navigare in modo sicuro e privato su Internet, proteggendo la vostra attività online da possibili minacce. Grazie all’utilizzo di protocolli di crittografia avanzati e una vasta rete di server in tutto il mondo, NordVPN garantisce una navigazione sicura e anonima.

L’azienda offre anche una prova gratuita di 30 giorni per testare il loro servizio, dando la possibilità di provare il loro servizio prima di sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Inoltre, NordVPN offre una garanzia “soddisfatti o rimborsati“, che consente di ricevere un rimborso nel caso in cui si decida di annullare l’abbonamento entro il periodo di prova.

Inoltre, l’offerta di NordVPN ha una durata limitata, quindi vi consigliamo di approfittarne prima che scada. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete nella nostra area dedicata del sito.