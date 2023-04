Sconti solo online Unieuro: tantissimi prodotti in offerta sino al 9 aprile

La catena di elettronica Unieuro ha recentemente lanciato una promozione imperdibile, offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare una vasta gamma di prodotti, anche per il gaming, con sconti davvero vantaggiosi sino al prossimo 9 aprile. Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming ASUS TUF Dash F15, che attualmente potete portarvi a casa a soli 949€, rispetto agli usuali 1.499€ di listino, con uno sconto del 36% e un risparmio reale di 550 euro.

Il notebook gaming ASUS TUF Dash F15 può diventare il vostro fedele alleato nel lavoro, nello studio e nel tempo libero. Questo grazie al suo design elegante e minimalista, con uno spessore particolarmente ridotto e un’elevata resistenza, garantendo così un’ottima portabilità.

Il notebook gaming ASUS TUF Dash F15 è dotato di un meraviglioso display da 15,6″ con risoluzione Full HD, trattamento antiriflesso e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, per un’esperienza visiva ottimale. All’interno del notebook gaming ASUS TUF Dash F15, si trova il processore Intel Core i7-12650H di dodicesima generazione, supportato da 16 GB di RAM DDR5 e uno spazio di archiviazione di 512 GB su un veloce SSD.

Per quanto riguarda l’esperienza di gioco, il notebook gaming ASUS TUF Dash F15 è equipaggiato con la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di GDDR6, permettendovi di giocare senza problemi anche ai titoli più recenti ed esigenti sul mercato.

Unieuro offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui anche le migliori TV gaming. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta, che potete facilmente raggiungere tramite il link fornito in calce.

