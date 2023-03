Sconti fino al 90% su tantissimi giochi su GOG

È arrivato il momento di fare scorta di videogiochi! Il famoso store online GOG ha tirato fuori dal cilindro una serie di offerte davvero imperdibili! Se siete pronti a riempire la vostra libreria virtuale, non potete perdervi questi sconti mostruosi che vanno fino al 90%! Ma attenzione: queste offerte sono valide solo per un periodo limitato di tempo. Quindi, non perdete altro tempo e correte a dare un’occhiata al vasto catalogo di GOG. C’è solo l’imbarazzo della scelta!

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo The Secret Of Monkey Island: Special Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2,89€, rispetto agli usuali 8,19€ di listino, con uno sconto del 65%.

Come affermato nella nostra recensione, dove si è aggiudicato un ottimo 9,0, «The Secret of Monkey Island: Special Edition è una pietra miliare da giocare almeno una volta nella propria vita per poter assaporare una delle produzioni più geniali, divertenti e irriverenti che siano mai state prodotte nella nostra industria, che a distanza di 20 anni è ancora considerata il metro di paragone per questo tipo di produzioni».

Piuttosto interessante anche Metro Exodus Enhanced Edition, proposto ad appena 7,5€, rispetto ai 29,99€ di listino, con uno sconto del 75%. Nella nostra recensione avevamo affermato che «Metro Exodus è il progetto più ambizioso di 4A Games e dalla recensione è facile capirne i motivi. Dopo un lustro di duro lavoro, gli sviluppatori ucraini sono riusciti nella difficile impresa di evolvere una serie con delle caratteristiche ben precise e molto apprezzate dai fan, senza tuttavia estirparne le radici».

