Sconti fino al 90% su tantissimi giochi indie su GOG

Il famoso store online GOG ha tirato fuori dal cilindro una serie di offerte davvero imperdibili!

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo Hollow Knight, che attualmente potete portarvi a casa a soli 7,50€, rispetto agli usuali 14,99€ di listino, con uno sconto del 50%. Sviluppato dallo studio indie Team Cherry, Hollow Knight è un action adventure in stile metroidvania, ambientato in un vasto e misterioso regno sotterraneo chiamato Hallownest. il gioco offre un’esperienza di esplorazione e combattimento avvincente, con un’estetica artistica unica e una colonna sonora evocativa che hanno conquistato il cuore di numerosi giocatori.

Il protagonista di Hollow Knight è un piccolo cavaliere senza nome, la cui missione è quella di esplorare le profondità di Hallownest, combattere i nemici che infestano il regno e svelare i segreti nascosti dietro la caduta di questa un tempo fiorente civiltà. Il gameplay combina elementi di esplorazione, combattimento, platform e enigmi, offrendo una sfida appagante e coinvolgente per i giocatori di ogni livello.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è guadagnato un eccellente 9,0, abbiamo affermato che “ad un’esecuzione eccellente delle regole codificate del genere di appartenenza, Hollow Knight unisce una serie di idee brillanti, perlopiù prese in prestito dai prodotti firmati da quel geniaccio di Hidetaka Miyazaki, che lo rendono assai più impegnativo e strategico della grande maggioranza dei suoi congeneri“.

