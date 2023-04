Sconti di primavera Playstation: da MediaWorld giochi PS5 e PS4 con sconti fino al 75%!

La famosa catena di elettronica Mediaworld ha lanciato una super promozione inerente ai giochi per PS4 e PS5, che offre sconti incredibili su alcuni dei migliori titoli usciti per le console Sony. Ma occhio, questa iniziativa è valida solo fino al prossimo 26 aprile, quindi sbrigatevi ad acquistare quello che vi serve al prezzo che desiderate.

Tra i vari prodotti che fanno parte di questa promozione, trovate, ad esempio, Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri per PS5, che viene usualmente proposto a 50,99€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 19,99€, con uno sconto del 60,79%, pari a un risparmio reale di 31€.

Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri comprende due capitoli della saga di Uncharted (Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L’eredità perduta), rimasterizzati per sfruttare la potenza di PS5 con grafica e prestazioni migliorate, nonché il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del controller DualSense, audio 3D e caricamenti ultra rapidi grazie all’SSD. Grazie a una grafica di alta qualità e una colonna sonora avvincente, Uncharted: Raccolta l’Eredità dei Ladri offre un’esperienza cinematografica che immerge i giocatori in due avventure emozionanti ed indimenticabile.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che “Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri non è “solo” una remastered eccellente, visto che oltre a portare su console PS5 due dei migliori capitoli della saga Naughty Dog riesce nel compito – invero neppure troppo semplice – di stupire ancora una volta dal punto di vista grafico, grazie anche e soprattutto a varie migliorie alla qualità generale dell’immagine e al frame rate“.

Se state cercando dei prezzi convenienti per acquistare i vostri prodotti preferiti, sappiate che Mediaworld ha molto da offrirvi! I loro prezzi sono tra i più bassi della rete e, per di più, stanno promuovendo gli sconti di primavera Playstation, che comprende anche i migliori titoli per PS4. Vi consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte, a cui potete accedere tramite il link sottostante.

Ma non è finita qui: ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete direttamente nella nostra area dedicata del sito. Non perdete l’occasione di risparmiare sui vostri acquisti online e rimanere sempre aggiornati grazie a noi!