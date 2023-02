Schede video RTX 4080 e 4090 in offerta con sconti fino a 500€: scopri dove acquistarle!

State cercando una nuova potente scheda grafica per il vostro PC? Allora abbiamo un’offerta che fa per voi! Attualmente il noto portale e-commerce Yeppon offre la possibilità di acquistare varie schede video PNY RTX 4080 e RTX 4090 con sconti fino al 15%. Questa iniziativa è valida fino al prossimo 9 febbraio, quindi vi consigliamo di non perdere ulteriore tempo e di dare un’occhiata ai modelli in offerta.

Il mercato delle schede video è dominato dal produttore NVIDIA nella fascia premium, rendendo difficile trovare schede video di questo brand a prezzi accessibili, motivo per il quale questa offerta è unica e irripetibile. I modelli in sconto comprendono tutti i modelli della famiglia RTX 4000 di NVIDIA, dalla RTX 4070 Ti alla RTX 4090 realizzati da PNY.

PNY si concentra sulla personalizzazione dei componenti per migliorare le prestazioni e diverse versioni di schede video con e senza illuminazione RGB per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. Tra i vari modelli in sconto su Yeppon, trovate la RTX 4080 XLR8 VERTO attualmente acquistabile con uno sconto di 250€, ovvero a soli 1.549,99€, rispetto agli usuali 1.799,99€. Anche la RTX 4090 XLR8 VERTO è disponibile con uno sconto di ben 500€, ovvero potete portarvela a casa a soli 1.999,99€, rispetto ai 2.499,99€ solitamente richiesti, con uno sconto del 20%. Infine, la RTX 4070 Ti, una scheda meno potente ma ugualmente all’avanguardia, può essere acquistata con uno sconto di oltre 200€.

Questi sono solo alcuni dei numerosi articoli disponibili a prezzo scontato su Yeppon. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante per scoprire tutte le altre offerte disponibili. Potrete trovare una vasta gamma di prodotti, dai computer desktop alle schede video, dalle console di gioco alle periferiche di gioco, dalle cuffie alle webcam e molto altro ancora.

