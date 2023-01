Scarpe e sneakers in offerta su eBay: approfitta dello sconto del 20% adesso!

Il noto portale e-commerce eBay ha lanciato una serie di offerte imperdibili sulle scarpe e sneakers, permettendovi di acquistare i prodotti delle migliori marche a prezzi scontati. Sul sito avrete la possibilità di scegliere tra una vastissima gamma di sneaker di marche affermate come Adidas, New Balance, Vans, Diadora e molte altre. Parliamo di scarpe di qualità che solitamente vendute a prezzi elevati, ma con questa offerta speciale potrete usufruire di un ulteriore sconto del 20% sul prezzo già scontato.

La promozione offre una vasta gamma di opzioni, sia per quanto riguarda il tipo di scarpa che il budget disponibile. Se state cercando delle sneakers per il tempo libero, per fare sport o per l’uso quotidiano, eBay vi offre una vasta scelta di modelli e marche per soddisfare ogni esigenza. Inoltre, con lo sconto aggiuntivo del 20%, potrete acquistare scarpe di alta qualità a prezzi molto convenienti.

Per sfruttare questa ottima offerta non dovrete fare altro che seguire queste istruzioni:

Codice: SALDIGEN23

Valore Coupon: 20%

Spesa min richiesta per ogni utilizzo: 15€

Sconto max ottenibile per ogni utilizzo: 100€

Numero max di utilizzi per utente: 2

Sconto max totale ottenibile per utente: 200€

Inizio: 5 gennaio 2023 ore 9:00

Fine: 29 gennaio 2023 ore 23:59

Come riscattare il buono sconto:

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee.

Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto.

Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Si tratta dell’occasione perfetta per acquistare uno o più paia di scarpe risparmiando in maniera consistente sul loro prezzo abituale di listino. Il catalogo di eBay è davvero vastissimo e avete semplicemente l’imbarazzo della scelta. Applicando il codice SALDIGEN23 in fase di checkout, utilizzabile fino ad un massimo di due volte, potete usufruire di un ulteriore sconto del 20%. Ricordiamo che la promozione sarà valida fino al prossimo 29 gennaio, quindi vi consigliamo di affrettarvi.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.