Sbucano nuovi indizi sulla misteriosa IP fantasy di Naughty Dog

Naughty Dog è attualmente al lavoro su diversi progetti ancora avvolti nel mistero, incluso il noto multiplayer dedicato a The Last of Us, sebbene ora è il momento di tornare a parlare della presunta nuova IP fantasy realizzata dal team americano.

Dopo il successo del sequel di The Last of Us (lo trovate a prezzo davvero basso su Amazon) lo sviluppatore non è rimasto sicuramente con le mani in mano.

Dopo aver reso noto di aver «voltato pagina» nei confronti della saga di Uncharted, Naughty Dog avrebbe comunque diverse sorprese da rivelare ai giocatori.

Difatti, dopo i rumor dei mesi scorsi, si torna ora a parlare della fantomatica nuova produzione a tema fantasy attualmente in lavorazione.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, i fan pensano che il gioco fantasy di Naughty Dog, di cui si vocifera da tempo, sia stato anticipato nuovamente.

L’ultimo “teaser” proviene da una dichiarazione rilasciata dal direttore audio Neil Uchitel in un nuovo documentario di Noclip. Parlando della realizzazione di The Last of Us Part I per PS5, Uchitel ha parlato di un’ambientazione fantasy con magia e iperrealismo.

«Il realismo e il suono sono in realtà molto difficili da ricreare fedelmente, perché quando lo si fa in modo errato, si nota subito», ha spiegato Uchitel.

«Quando si lavora a un grande gioco che coinvolge la magia o, come dire, una sorta di iperrealismo in modo davvero sostanziale, è facile nascondersi dietro a un grande suono».

Anche se Uchitel ha parlato in modo puramente ipotetico, i fan pensano che si stia riferendo a qualcosa a cui Naughty Dog sta lavorando.

Nel 2021, uno sviluppatore di Naughty Dog ha caricato sul suo profilo ArtStation un’opera d’arte che aveva fatto nascere voci sul fatto che lo studio stesse lavorando a un gioco fantasy. L’artista in questione, Hyoung Nam, ha poi smentito queste voci.

Naughty Dog ha del resto mantenuto il massimo riserbo sul suo nuovo progetto: l’unico indizio che abbiamo per ora è che probabilmente non si tratta di The Last of Us Part III.

Infine, Neil Druckmann ha di recente parlato del multiplayer standalone di TLOU, e che a quanto pare ci sarà un reveal più avanti nel corso del 2023.