Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Quella dei videogiochi horror con visuale in prima persona è una moda che non accenna a cadere. Anche grazie alla scelta di questa impostazione da parte di uno dei punti di riferimento del genere come Resident Evil, i titoli che ci immergono in esperienze terrificanti e ansiogene nel modo più coinvolgente possibile si moltiplicano di mese in mese. Non sempre il risultato corrisponde agli obiettivi degli sviluppatori e alle attese dei giocatori, ma nel complesso possiamo contare su una gran varietà di interpretazioni e sfumature del genere.

AlterEgo Games si butta nella mischia con Sanity of Morris, un horror psicologico in prima persona che, come vedremo, tracima abbondantemente nel campo dello sci-fi. Un’avventura che sceglie una strada ben definita e riconoscibile, ma che non ci ha convinto sotto molti aspetti. Scopriamo nel dettaglio della recensione che cosa poteva essere pensato diversamente.

Alla ricerca di papà

Johnatan Morris è il protagonista della nostra avventura. Lo impersoniamo in prima persona mentre guida in direzione di Greenlake. Scopriamo subito che a richiamarlo nella cittadina è stato un messaggio di suo padre Hank, un appello lasciato in segreteria telefonica a cui non si poteva dire di no. Eppure i rapporti col padre sono distaccati, per non dire inesistenti, dopo che per lavoro Hank ha lasciato il figlio e la moglie trasferendosi nella sua casa di Greenlake senza ascoltare il loro parere. Lo stesso Johnatan è convinto che alla fine il padre abbia trovato una scusa qualunque per contattarlo, o addirittura che sia uscito di mente in modo definitivo.

Sono tutte riflessioni che si interrompono bruscamente quando un furgone spinge la nostra auto fuori strada. Sopravvissuti all’incidente, siamo costretti a fuggire da sconosciuti che ci inseguono tra le sterpaglie, con un fare da militari o agenti governativi, chiaramente decisi a eliminarci. Raggiunta a fatica la casa di nostro padre, vuota, iniziamo a scoprire alcuni indizi lasciati indietro da Hank per fare in modo che li ritroviamo. È l’inizio di una lunga notte che ci porterà a fare la conoscenza di complotti e misteri impensabili e che ci farà rischiare la vita al cospetto di creature di cui neanche la più fantasiosa delle immaginazioni avrebbe potuto immaginare l’esistenza.

Basta una torcia

Sanity of Morris non mente quando si definisce un horror psicologico. La struttura di base è esattamente questa: una visuale in prima persona dalla quale controlliamo Johnatan per esplorare il mondo di gioco. Un’esplorazione solo parzialmente libera, nel senso che per tutto il gioco ci muoveremo all’interno di corridoi prestabiliti che solo in rarissime occasioni si estendono a vere e proprie stanze con un minimo di ramificazione. Non rischieremo mai di perderci, comunque, e anche i più attenti esploratori di ogni anfratto alla ricerca di documenti e oggetti avranno vita facile a coprire a tappeto le varie location.

Johnatan è armato di una semplice torcia, che può accendere e spegnere a piacimento, senza preoccuparsi di eventuali batterie che si possano scaricare, e la cui luce può essere focalizzata per illuminare meglio determinati elementi. I comandi di gioco consentono poco altro oltre a camminare, accucciarsi ed effettuare uno zoom della visuale (funzione che non abbiamo mai usato, a dire il vero). A condire quello che rischiava di trasformarsi in un walking simulator nell’accezione più denigratoria del termine ci sono poche fasi assimilabili a QTE, le quali però hanno un ritmo e una realizzazione tale da non riuscire a realizzare lo scopo cui sono inserite di solito nei videogiochi.

In Sanity of Morris il protagonista sarà ''armato'' solamente di una torcia

Deficienza artificiale

Sanity of Morris sarebbe stata una lunga e tranquilla camminata non fosse stato per l’inserimento di nemici che possono condurci alla morte. Ne troviamo di due sole categorie: agenti inviati a eliminarci per coprire la verità che andiamo scoprendo grazie ai documenti di nostro padre e creature aliene che popolano una struttura sotterranea dalla quale cerchiamo di fuggire nel capitolo centrale del gioco. In entrambi i casi, sono evidenti le lacune a livello di sviluppo, che ci hanno reso un gameplay quasi imbarazzante. I nemici, infatti, sono realizzati in modo molto approssimativo, tanto da assomigliare a buffi manichini, e si muovono in modo ancor più comico, con andature meccaniche e totalmente irrealistiche.

Al di là dei limiti tecnici, che possono essere comprensibili viste le dimensioni del team di sviluppo, è anche lo studio delle dinamiche di gioco a non convincere. Sia gli umani che gli alieni, infatti, coprono con la vista una zona ben precisa, rappresentata a video da un cono luminoso che si estende dal loro volto in avanti. Solo se entriamo in questo campo visivo, anzi solo se lo facciamo restando in piedi o lasciando la nostra torcia accesa, rischiamo di essere individuati. In questo caso, il colore verde del cono luminoso vira al rosso e determina un inseguimento dal quale non possiamo fuggire se non in rari casi, arrivando così alla morte.

Di fatto, però, muovendoci da accucciati possiamo anche passare di fianco ai nemici senza correre alcun rischio. Allo stesso modo, ci è concesso attraversare rapidamente il campo visivo senza essere individuati. L’intelligenza artificiale, insomma, è ai suoi minimi e in un gioco che si pone l’obiettivo di creare tensione questo non va per niente bene. Senza contare che anche in caso di morte ricominciamo esattamente dal punto in cui siamo stati catturati, tra l’altro mantenendo eventuali progressi fatti in termini di dispositivi attivati o oggetti raccolti, il che rende inutile prestare l’attenzione a ogni nostro passo che un vero horror dovrebbe favorire.

Tutto sotto mano

Altra parte integrante del gameplay è la risoluzione di piccolissimi enigmi e anche in questo caso non ci riteniamo soddisfatti. In alcune aree, infatti, per poter procedere è necessario recuperare dei codici per attivare l’apertura di determinate porte, o trovare oggetti come fusibili o tecnologie aliene per attivare dispositivi specifici. Una trovata che avrebbe contribuito non poco ad alzare il livello di sfida di Sanity of Morris e, conseguentemente, la sua appetibilità. Peccato che anche queste fasi di ricerca vengano asservite alla meccanica principale del gioco, che è quella della camminata e dell’esplorazione.

Ci spieghiamo meglio. Il codice per aprire la porta della mansarda, nell’esempio sopra citato, si recupera in quattro stanze nelle immediate vicinanze della porta stessa. I fusibili necessari a ridare corrente all’ala di un edificio con celle di contenimento si trovano semplicemente sopra a una rampa di scale rispetto al punto in cui vengono richiesti. E i dispositivi alieni per aprire alcuni portali sono spesso ai piedi dei portali stessi. Non c’è insomma una richiesta di deduzione da parte del giocatore, la gestione di un inventario o la necessità di fare backtracking o esplorazione attenta: tutto quello che serve viene offerto su un piatto d’argento proprio lì dove ce n’è bisogno. Il gameplay guidato che ne risulta smorza i toni dell’intero gioco e lo rende un’esperienza troppo lineare e senza accenti per essere davvero apprezzabile.

Cenni di storia

Un aspetto positivo di Sanity of Morris è quello della gestione dei documenti sparsi per le varie aree e del modo in cui la storia viene narrata attraverso essi. Non si tratta di nulla di innovativo, ma questi elementi sono stati pensati e usati a regola d’arte. In breve, potremo raccogliere documenti, rullini fotografici o audiocassette che verranno automaticamente aggiunti al nostro diario, che possiamo aprire in qualunque momento. Ogni reperto viene organizzato lungo una timeline che va dagli anni Settanta a oggi e viene suddiviso in base al tipo di informazioni che contiene, da quelle legate alle ricerche di Hank a quelle inerenti l’ipotetica invasione aliena della Terra.

In questo modo, la narrazione risulta piacevolmente sfasata, con continui salti dal passato al presente realizzati attraverso le parole o i testi dei documenti stessi. Alla fine scopriamo la storia che fa da contesto al gioco e che spiega la situazione attuale di Johnatan senza troppi sforzi, unendo insieme i tasselli che ogni singola testimonianza ha portato alla nostra attenzione. Il tutto, precisiamolo, si conclude comunque nel giro di quattro ore, anche meno se si sa esattamente cosa fare e dove andare e se si evita di esaminare ogni parete alla ricerca di oggetti. Un altro elemento a sfavore, insomma, che si aggrava per una scelta legata al finale che ci lascia un certo amaro in bocca, ma che non dettaglieremo per evitare spoiler.

Tecnicamente non al passo coi tempi

Dal punto di vista grafico, Sanity of Morris cerca di realizzare ambienti realistici senza riuscirci pienamente. La direzione è quella giusta, ma anche a un occhio meno esigente appare subito chiaro come le texture, l’illuminazione e la varietà degli elementi inseriti nelle location che visitiamo non siano pienamente al passo con i tempi. Non ci sono lunghi tempi di caricamento e non abbiamo rilevato cali di framerate evidenti, e questo è positivo, ma non c’è nemmeno l’impressione di trovarsi di fronte a un titolo del 2021.

Non benissimo neanche il comparto audio. Le sonorità di sottofondo sono sempre le stesse, un loop infinito che sa di poco e che non cerca di adattarsi alla situazione che stiamo vivendo. Solo quando veniamo inseguiti da un nemico sentiamo una musica un po’ diversa che cerca di trasmettere l’ansia di cui non sono capaci i nemici. Non male il doppiaggio in inglese delle voci, evidente soprattutto nella lettura di certi reperti audio, anche se al protagonista sarebbe stato saggio fornire qualche battuta in più, o almeno diversificare i commenti possibili in caso di momenti di paura. Poco incisivi anche gli effetti sonori ambientali, fondamentali in questo tipo di giochi.

VOTO: 5