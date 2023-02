San Valentino Secretlab: sino a 200€ di sconto sulle migliori sedie gaming!

Lo store ufficiale di SecretLab, il noto produttore di sedie gaming di alta qualità, sta offrendo sconti vantaggiosi in occasione di San Valentino. Potrete portare a casa diverse sedie gaming con sconti fino a 200 euro, dedicate a serie TV come Game Of Thrones, anime e manga come Attack On Titan, videogame come Cyberpunk 2077 e Warcraft, o squadre di eSport.

La nuova linea Titan EVO 2022 delle sedie gaming SecretLab offre una seduta ridisegnata, un supporto lombare a quattro vie e molte altre migliorie per migliorare il comfort e la postura. Inoltre, sono disponibili diverse misure per adattarsi alle diverse caratteristiche anatomiche degli utenti: S (small), ideale per persone alte da 150 a 169 cm e con un peso inferiore ai 90 Kg; R (regular), per utenti alti da 170 a 189 cm con un peso inferiore ai 100 Kg; e infine XL, per persone alte da 181 a 205 cm e con un peso fino a 180 Kg.

Il numero di prodotti in sconto è davvero elevato e comprende:

Secretlab TITAN Evo serie 2022 : fino a 135€ di sconto su una selezione di modelli Secretlab Evo 2022 in Similpelle Ibrida NEO e tessuto SoftWeave Plus.

: su una selezione di modelli Secretlab Evo 2022 in Similpelle Ibrida NEO e tessuto SoftWeave Plus. Serie Secretlab Classics : fino a 135€ di sconto su tutti i modelli Secretlab Classics in Pelle PU PRIME 2.0 e Tessuto SoftWeave oppure fino a 200€ di sconto su tutti i modelli Secretlab Series in NAPA .

: su tutti i modelli Secretlab Classics in Pelle PU PRIME 2.0 e Tessuto SoftWeave oppure . NeueChair : €30 di sconto su tutti i modelli NeueChair Silver e Obsidian.

: su tutti i modelli NeueChair Silver e Obsidian. SecretLab SKINS : 30€ di sconto sulle coperture SecretLab SKINS

: sulle coperture SecretLab SKINS Scrivania in metallo Secretlab MAGNUS: fino a 50€ di sconto su una selezione di pacchetti scrivania con Secretlab MAGNUS, quando acquistate insieme una Secretlab MAGNUS Metal Desk e il tappetino da scrivania MAGPAD .

Le sedie gaming Secretlab sono disponibili in diversi materiali che includono la similpelle ibrida Secretlab NEO, che è dodici volte più resistente della normale pelle sintetica e ha un aspetto lucido e sofisticato; il tessuto SoftWeave Plus Secretlab, che garantisce maggiore traspirabilità; e la pelle Napa.

In sintesi, le sedie gaming SecretLab sono prodotti di altissima qualità, caratterizzati da un design innovativo e funzionale, resistenti e comode, perfette per garantire un’esperienza di gioco confortevole e soddisfacente. Per scegliere il modello che meglio si adatta alle vostre esigenze, vi consigliamo di visitare l’intera gamma di prodotti disponibili sul sito ufficiale, in modo da valutare le varie opzioni e trovare quella più adatta ai vostri gusti e necessità.

Inoltre, vi ricordiamo che offriamo un servizio di segnalazione quotidiana delle migliori offerte presenti online, consultabili nella sezione dedicata del nostro sito web. In questo modo, potrete rimanere costantemente aggiornati su tutte le promozioni disponibili e risparmiare sull’acquisto della vostra sedia gaming SecretLab o di altri prodotti correlati.