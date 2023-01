Samsung Week MediaWorld: sino a 250€ di sconto su tantissimi prodotti!

La nota catena MediaWorld ha lanciato l’interessante promozione “Samsung Week” che consente di avere uno sconto immediato in base alla spesa o ordine effettuato fino ad un massimo di 250€.

Nello specifico, ogni persona che, sino a domenica 29 gennaio, acquisterà presso un negozio, oppure ordinerà sul sito, prodotti promozionati per un importo minimo di 250€ – unico scontrino (ordine per acquisti online) – riceverà uno sconto immediato, in base all’importo totale dell’acquisto rientrante in una delle quattro ipotesi di spesa di seguito riportate:

Importo totale – Acquisto compreso tra 250,00€ e 499,99€ : Sconto immediato di 50,00€ (corrispondente ad uno sconto minimo del 10% e massimo del 20%)

: Sconto immediato di (corrispondente ad uno sconto minimo del 10% e massimo del 20%) Importo totale -Acquisto compreso tra 500,00€ e 999,99€ : Sconto immediato di 100,00€ (corrispondente ad uno sconto minimo del 10% e massimo 20%)

: Sconto immediato di (corrispondente ad uno sconto minimo del 10% e massimo 20%) Importo totale – Acquisto pari o superiore a 1.000,00€: Sconto immediato di 250,00€ (sconto massimo 25%)

Si precisa che lo sconto spettante sarà ripartito, in modo proporzionale, su tutti i prodotti promozionati.

La promozione è attiva su tutti i prodotti disponibili ad esclusione di tutti i prodotti elencati nel regolamento completo, tutte le parti di ricambio utilizzate nei servizi di riparazione (Articoli esclusi in negozio); tutti i prodotti che partecipano alle promozioni online “SOLO PER OGGI”, “SOLO PER IL WEEKEND” (Articoli esclusi solo sul sito web);, tutti i prodotti del sito Mediaworld Ricondizionati (https://ricondizionati.mediaworld.it/), i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite, le prenotazioni, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), i pin digitali e tutti i servizi MediaWorld.

