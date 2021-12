Samsung Smart Monitor M5 a un prezzo imperdibile ora su Amazon! Il più basso di sempre!

Anche oggi, venerdì 10 dicembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente il monitor Samsung Smart Monitor M5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 269,90€, rispetto ai 379€ usuali di listino, per un risparmio reale di oltre 109€.

Samsung Smart Monitor M5 non è un semplice monitor, in quanto può essere utilizzare come un vero e proprio hub multimediale, in quanto integra tutte le app più popolari inerenti allo streaming video, come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+.

Il monitor Samsung Smart Monitor M5 è dotato di un pannello da 32” a risoluzione FullHD (1.920×1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 60Hz. Non mancano neppure le modalità Eye-Saver e Flicker-Free allo scopo di ridurre l’affaticamento degli occhi per una visione più confortevole.

Il monitor Samsung Smart Monitor M5, grazie alla funzionalità “Adaptive Picture” offre immagini ottimizzati e di qualità sia di giorno che di notte. Un sensore ambientale, infatti, rileva la luce ambientale regolando in modo automatico la luminosità.

Si tratta di un'occasione imperdibile per acquistare un ottimo monitor risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

