Samsung QLED 4K 43″: oltre il 21% di sconto su questa ottima smart TV

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 2 febbraio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“.

Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV SAMSUNG QLED 4K QE43Q60B, che attualmente potete portarvi a casa a soli 629,99€, rispetto agli usuali 799,99€ di listino, per un risparmio reale di 170€ e uno sconto del 21,25%.

Samsung QLED 4K QE43Q60B è una smart TV di alta qualità, dotata di uno schermo QLED da 43 pollici e di un potente processore Quantum 4K Lite, che garantisce immagini nitide e di alta qualità, riducendo il rumore e migliorando i dettagli delle immagini. La tecnologia Quantum Matrix e il volume colore al 100% offrono una qualità dell’immagine straordinariamente naturale, con una messa a fuoco eccezionale, mentre la tecnologia Quantum HDR aumenta i dettagli e il contrasto.

La smart TV Samsung QLED 4K QE43Q60B è dotata anche del sistema operativo Tizen, che permette di accedere facilmente a molte delle app video più popolari, come Netflix e Disney+. Inoltre, la smart TV Samsung QLED 4K QE43Q60B è compatibile con gli assistenti vocali più diffusi, permettendo di controllare non solo la TV ma anche altri dispositivi della propria casa.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre alla smart TV SAMSUNG QLED 4K QE43Q60B menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.