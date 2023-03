Samsung Odyssey G9, splendido monitor gaming da 49″, ora con uno sconto di 400 euro!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato, grazie alla promozione “Gaming Experience“.

Tra i prodotti in offerta, spicca il monitor gaming Samsung Odyssey G9, che potete acquistare a soli 1.199,99€ invece dei soliti 1.599,99€ di listino, con uno sconto del 25%.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G9, dotato di un ampio schermo curvo VA da 49 pollici con una risoluzione di 5120×1440 pixel in formato 32:9, è la soluzione perfetta per chi cerca la massima immersione in ogni gioco. Ma veniamo alle specifiche tecniche: il monitor gaming Samsung Odyssey G9 offre una frequenza di aggiornamento di 240Hz e un tempo di risposta di soli 1ms.

Inoltre, il monitor gaming Samsung Odyssey G9 supporta tutte le più recenti tecnologie, come Radeon FreeSync 2 e G-Sync, e ha la certificazione DisplayHDR 1000, assicurandovi una qualità visiva eccezionale, con colori vivaci e dettagli nitidi.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G9 è dotato di un ingresso HDMI 2.0, due DisplayPort 1.4a e un hub con due porte USB 2.0, oltre alla consueta uscita audio tramite jack da 3,5mm. In questo modo, avrete la massima flessibilità nell’utilizzo di diverse periferiche.

Ma non è solo una questione di gaming. Il monitor gaming Samsung Odyssey G9 vi permette di massimizzare la vostra produttività grazie alla sua ampia area di lavoro e alla modalità Picture-by-Picture (PBP).

