Samsung Odyssey G5, monitor gaming spettacolare da 32″, a meno di 440€! -24%

Oggi avete l’occasione perfetta per acquistare un nuovo monitor per il gaming! Il noto portale di e-commerce Amazon sta attualmente offrendo il monitor gaming Samsung Odyssey G5 a un prezzo incredibilmente conveniente. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 è la scelta ideale per i giocatori più esigenti in cerca di prestazioni elevate. Dispone di un display IPS da 32″ con risoluzione 2.560×1440 pixel, rapporto di aspetto 16:9, HDR 10 e refresh rate di 165 Hz, che garantiscono immagini nitide e dettagliate sia su PC che console di ultima generazione.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G5 è progettato per offrire un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Con un tempo di risposta di 1 ms, il monitor è in grado di mostrare i movimenti dei personaggi e delle azioni nel gioco senza alcun ritardo. Questo è essenziale per i giocatori competitivi che vogliono avere un vantaggio sui propri avversari.

Grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium (ma compatibile anche con NVIDIA G-Sync), il monitor gaming Samsung Odyssey G5 garantisce una visione fluida priva di tearing e stuttering. La tecnologia HDR 10, inoltre, rende ogni scena di gioco vivace e realistica con una gamma di colori brillanti.

Solitamente, il monitor gaming Samsung Odyssey G5 viene proposto a 579€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 439,90€, con uno sconto del 24% e un risparmio reale di 139€. È l’occasione perfetta per avere un monitor di alta qualità per il gaming ad un prezzo conveniente!

