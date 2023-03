Samsung Neo QLED 4K da 55″, ottima smart TV, oggi con uno sconto di 400 euro

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 7 marzo 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“.

Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi. Questa promozione giornaliera offre l’opportunità di acquistare prodotti di alta gamma scontati, rappresentando quindi un’ottima occasione per effettuare un acquisto importante o risparmiare su quello già pianificato in precedenza.

Tra i prodotti in offerta oggi, spicca la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN95A, che potete acquistare a soli 1.199,99€ invece dei soliti 1.599,99€, risparmiando ben 400€.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN95A è dotata di uno schermo da 55 pollici Neo QLED 4K, con un sistema di retroilluminazione all’avanguardia che garantisce colori più accurati e un contrasto più profondo con dettagli nitidi.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN95A offre anche un input lag particolarmente basso e il supporto alle tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulla porta HDMI 2.1, oltre ad altre tre HDMI 2.0. Ci sono anche alcune opzioni aggiuntive per i videogiocatori, come la frequenza di aggiornamento che può raggiungere i 120Hz.

Inoltre, la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN95A è dotata del sistema operativo Tizen, che permette di accedere facilmente alle app video più popolari come YouTube, Netflix, Disney+ e molte altre ancora.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre alla smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN95A menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.