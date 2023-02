Samsung Galaxy S22 Ultra, smartphone al top, solo per oggi con 330 euro di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 7 febbraio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo lo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra, che attualmente potete portarvi a casa a soli 949,99€, rispetto agli usuali 1.279,99€ di listino, per un risparmio reale di 330€ e uno sconto del 25,78%.

Samsung Galaxy S22 Ultra è uno smartphone top di gamma che offre prestazioni straordinarie grazie al SoC Exynos 2200 e alla GPU Xlipse 920, che lavorano in perfetta sinergia con gli 8 GB di RAM e i 128 GB di memoria interna non espandibile. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ offre una luminosità di picco di 1.750 nits e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, il che significa che potrete godere di un’esperienza visiva senza pari.

Il comparto fotocamere è formato da un obiettivo principale da 108 MP, uno con zoom ottico 10X da 10 MP e uno anteriore da 40 MP, insieme alle precedenti camere grandangolari da 12 MP e con zoom ottico 3X da 10 MP. Questo significa che potrete catturare immagini di alta qualità in qualsiasi situazione.

L’elegante design del Samsung Galaxy S22 Ultra, con un telaio lucido e simmetrico, lo rende un dispositivo esclusivo che si distingue per il suo stile. La presenza della S-Pen integrata è un valore aggiunto che vi permetterà di prendere appunti, disegnare e molto altro ancora con facilità.

