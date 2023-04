Saldi di Pasqua Eneba: ricevi fino al 10% di sconto aggiuntivo su giochi e carte regalo!

Eneba è uno store online che si concentra sulla vendita di chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. La sua offerta comprende anche molti titoli recenti a prezzi sorprendenti, con la possibilità di sfruttare sconti consistenti in occasione dei suoi “saldi di Pasqua“. Inoltre, è possibile ricevere fino al 10% di sconto aggiuntivo su giochi e carte regalo. Lo sconto sarà valido fino al 16 aprile per acquisti fino a 100€ e la sua entità dipenderà dall’importo totale dell’acquisto e può variare dal 5 al 10%.

Ad esempio, per soli 27,89€ potete acquistare la versione PC di Marvel’s Spider-Man Remastered. Marvel’s Spider-Man Remastered su PC include la storia principale completa e il DLC La città che non dorme mai. Il titolo offre anche il supporto per mouse e tastiera, per chi vorrà provare a svolazzare per New York in maniera alternativa. Il tutto, ovviamente, con pieno supporto al ray tracing, e tutte le peculiarità dei videogiochi PC.

Piuttosto interessante anche Wo Long Fallen Dynasty, che viene proposto a soli 43,49€, con uno sconto del 38% rispetto agli usuali 69,99€ di listino. Nella nostra recensione, abbiamo affermato che “Wo Long: Fallen Dynasty sembra quasi uno spin-off di Nioh, da cui ricicla gran parte degli asset e da cui copincolla candidamente gran parte dei sistemi di gioco. Le aggiunte più di rilievo sono il sistema di morale, le stregonerie e la barra dello spirito (a sua volta del tutto simile alla postura già vista in Sekiro), che tutto sommato funzionano alla grande e riescono anche a garantire una buona varietà all’avventura“.

Eneba è una scelta ideale per coloro che cercano una vasta selezione di giochi per console e PC a prezzi competitivi, offrendo anche la comodità di acquistarli online e riceverli sotto forma di chiave digitale. Il catalogo completo può essere consultato tramite il link fornito in calce, seguendo il quale potrete trovare una vasta scelta di giochi per console e PC, così come altri prodotti digitali come software e abbonamenti. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.