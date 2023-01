Saldi di Capodanno su Nintendo Switch: i migliori giochi a meno di 5 euro

Cosa c’è di meglio, per iniziare l’anno nuovo con un po’ di relax, di concedersi qualche bel videogioco spendendo una cifra irrisoria? Poche cose – ma siamo di parte, scriveremo su SpazioGames.it mica per caso, no? – ed ecco che quindi abbiamo deciso di venirvi in soccorso.

Pochi giorni fa, infatti, Nintendo eShop ha accolto una valanga di sconti di Capodanno, che vi permettono di risparmiare su diversi titoli disponibili per Nintendo Switch.

Notoriamente, i giochi per Switch sono piuttosto costosi se considerati quelli prodotti proprio da Nintendo, che difficilmente calano di prezzo: tuttavia, dietro questo primo strato di grandi titoli, ci sono anche altre perle che hanno costi molto più contenuti, peraltro coinvolte in queste offerte.

Abbiamo allora scandagliato Nintendo eShop per segnalarvi i migliori giochi in sconto che costano meno di 5 euro. Che vi siate regalati una Switch o l’abbiate regalata a qualcuno (o dobbiate ancora farlo, e in caso su Amazon è in sconto), insomma, potete infiocchettare la cosa aggiungendo al vostro presente anche un bel gioco, spendendo davvero poco.

Tra i nomi che vi segnaliamo, ci sono dei grandi shooter di grande atmosfera come i due Metro, ma anche avventure uniche che rimangono nel cuore, come GRIS e What Remains of Edith Finch.

What Remains of Edith Finch è una delle narrazioni più convincenti mai create con un videogioco

E se siete fan della saga (e delle avventure grafiche) occhio anche ai vari The Walking Dead. E, perché no, anche ai Syberia e ai Deponia.

I nomi interessanti, insomma, non mancano e vi proponiamo qui sotto la lista dei migliori giochi che abbiamo selezionato. Potete acquistarli direttamente su Nintendo eShop, dalla vostra console.

Migliori giochi a meno di 5 euro – Saldi di Capodanno Nintendo eShop

GRIS a 4,24€ anziché 16,99€

a 4,24€ anziché 16,99€ Unravel Two a 3,89€ anziché 29,99€

a 3,89€ anziché 29,99€ Asterix & Obelix XXL 2 a 3,74€ anziché 14,99€

a 3,74€ anziché 14,99€ Yooka-Laylee a 3,99€ anziché 39,99€

a 3,99€ anziché 39,99€ Super Bomberman R a 4,49€ anziché 29,99€

a 4,49€ anziché 29,99€ Metro 2033 Redux a 4,99€ anziché 24,99€

a 4,99€ anziché 24,99€ Metro: Last Light Redux a 4,99€ anziché 24,99€

a 4,99€ anziché 24,99€ Deponia Collection a 3,99€ anziché 39,99€

a 3,99€ anziché 39,99€ Yooka-Laylee and the Impossible Lair a 4,49€ anziché 29,99€

a 4,49€ anziché 29,99€ The Last Campire a 2,99€ anziché 14,99€

a 2,99€ anziché 14,99€ Castlevania Anniversary Collection a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ The Walking Dead: The Complete First Season a 3,74€ anziché 14,99€

a 3,74€ anziché 14,99€ Syberia 1 e 2 a 3,49€ anziché 34,99€

a 3,49€ anziché 34,99€ Broforce a 2,99€ anziché 14,99€

a 2,99€ anziché 14,99€ Bridge Constructor Portal a 3,74€ anziché 14,99€

a 3,74€ anziché 14,99€ Syberia 3 a 4,99€ anziché 49,99€

a 4,99€ anziché 49,99€ Oceanhorn a 3,74€ anziché 14,99€

a 3,74€ anziché 14,99€ QUAKE a 3,99€ anziché 9,99€

a 3,99€ anziché 9,99€ Spelunky a 4,99€ anziché 9,99€

a 4,99€ anziché 9,99€ The Escapists: Complete Edition a 2,99€ anziché 14,99€

a 2,99€ anziché 14,99€ Torchlight II a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Wolfenstein Youngblood a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ What Remains of Edith Finch a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ The Escapists 2 a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ The Walking Dead: Season Two a 3,74€ anziché 14,99€

a 3,74€ anziché 14,99€ The Walking Dead: A New Frontier a 3,74€ anziché 14,99€

a 3,74€ anziché 14,99€ SteamWorld Dig 2 a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Bloodstained: Curse of the Moon a 4,99€ anziché 9,99€

a 4,99€ anziché 9,99€ Scott Pilgrim vs The World a 4,94€ anziché 14,99€

Se siete interessati e volete approfondire l’elenco completo dei giochi in sconto, vi ricordiamo che potete farlo accedendo direttamente a questo link da browser, o accedendo alla pagina di Nintendo eShop dalla vostra Nintendo Switch.