RoboCop: Rogue City, l’ultimo esplosivo gameplay trailer svela la nuova finestra di lancio

Durante l’ultimo evento Nacon Connect i fan hanno avuto la possibilità di scoprire più nel dettaglio RoboCop: Rogue City, il ritorno di uno degli eroi più iconici degli anni ’80 in un nuovo videogioco appositamente ideato per la next-gen.

Il cyborg poliziotto eroe di un’intera saga cinematografica (trovate la collezione completa su Amazon) non ha mai avuto particolare fortuna nel medium videoludico, motivo per il quale questa produzione è seguita con particolare interesse dai più grandi fan di Alex Murphy.

Inizialmente annunciato per giugno 2023, il nuovo trailer al Nacon Connect che ha mostrato il gameplay più da vicino ha svelato che è stato necessario procedere a un rinvio di qualche mese: adesso Robocop Rogue City è infatti atteso per il prossimo settembre 2023.

Il nuovo trailer dedicato, che vi allegheremo in apertura di questo articolo, ci svela cosa potremo aspettarci dall’ultima fatica di Teyon, con uno stile di gioco che combinerà non solo le sparatorie in prima persona, ma anche un lavoro di investigazione degno di un vero detective.

Nel video vediamo infatti RoboCop nel pieno di un’indagine, alla ricerca di un sospettato trafficante di droga: dopo aver utilizzato i suoi gadget e strumenti per accumulare degli indizi otterrà ufficialmente un mandato di cattura, dando così inizio alle esplosive sparatorie ricche di brutalità.

Un primo assaggio molto interessante e che dimostra di voler mantenere intatto lo spirito del personaggio, anche nella trasposizione al medium videoludico: chissà che questa non sia la buona volta che il poliziotto cyborg non riesca a imporsi anche nei videogiochi.

Al momento non è stata ancora annunciata una data d’uscita definitiva per Robocop: Rogue City, ma come accennavamo in apertura l’uscita è attualmente prevista per settembre 2023. Sarà inoltre possibile giocarci su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Epic Games Store e Steam).

Ricordiamo che recentemente RoboCop è apparso anche come combattente giocabile in Mortal Kombat 11 tramite uno dei nuovi eroi DLC disponibili con l’espansione Aftermath, che vi avevamo raccontato nella nostra recensione dedicata.

Ma Alex Murphy non sarà l’unico eroe degli anni ’80 pronto a imporsi nei videogiochi: lo scorso anno era stato infatti svelato anche un intrigante survival open world ambientato nell’universo di Terminator e realizzato da uno studio italiano.