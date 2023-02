Risparmia oltre 400 euro su questa fantastica smart TV da 55″!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa ka smart TV Samsung QE55Q60BA a un prezzo davvero conveniente!

La smart TV Samsung QE55Q60BA, con la sua cornice nera elegante, offre un’esperienza visiva di alta qualità grazie all’eccellente pannello QLED da 55 pollici con tecnologia di retroilluminazione Dual LED che equilibra la tonalità delle luci calde e fredde. La tecnologia Quantum HDR, inoltre, mette in risalto dettagli e contrasto, rendendo ogni immagine nitida e vibrante.

La smart TV Samsung QE55Q60BA è anche dotata del potente processore Quantum 4K Lite che analizza automaticamente la fonte in ingresso, eliminando rumore e migliorando dettagli e contorni per garantire un’immagine perfetta. E per gli appassionati di giochi, c’è il Samsung Gaming Hub, che consente di accedere ai principali giochi Xbox e a servizi di cloud gaming senza dover collegare altri dispositivi.

Inoltre, la smart TV Samsung QE55Q60BA è dotata del sistema operativo Tizen, che fornisce accesso a una vasta gamma di app, compresi i più popolari servizi di streaming come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+.

Oggi potete portarvi a casa la smart TV Samsung QE55Q60BA a soli 639€, rispetto agli usuali 1.049€ di listino, con uno sconto del 39% e un risparmio reale di 410€. Si tratta di un’occasione eccezionale per acquistare un’ottima smart TV a prezzo scontato!

