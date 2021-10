Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Con 2 anni di ritardo rispetto alla sua uscita su PC, Rift Racoon, il titolo platform 2D sviluppato da Marcos Game Dev e Ratalaika Games, approda su console grazie a EastAsiaSoft.

In Rift Racoon il procione Tuker dovrà farsi strada tra i vari livelli senza nessuna contestualizzazione di trama. Saranno presenti solo dei dialoghi con degli scienziati amici del protagonista che tuttavia avranno per lo più la funzione di tutorial.

Questo ci fa capire da subito che l’intero focus del gioco è rappresentato dal gameplay. Come accennato Rift Racoon è un platform 2D di precisione, caratterizzato da una peculiare meccanica, quella del teletrasporto. Il piccolo protagonista, infatti, oltre a saltare e ad aggrapparsi per poco tempo alle pareti potrà teletrasportarsi, e tutto l’impianto ludico ruota principalmente intorno alla presente meccanica. Tuttavia, nonostante quest’ultima che da anche il nome al titolo, esso non è per nulla innovativo, fermo restando che l’incedere resta sempre piacevole.

Il titolo è abbastanza impegnativo, con una curva della difficoltà ben definita. Dovremo completare 4 mondi differenti per un totale di 50 livello unici. I primi due mondi sono essenzialmente un antipasto, ma le cose man mano diventeranno più interessanti e complicate, soprattutto se vorremo ottenere i diamanti presenti nei vari livelli. Da segnalare un livello di difficoltà Casual per aiutare i giocatori che non riescono a procedere nei livelli a difficoltà Normal.

La presentazione audio-visiva è discreta, con una pixel art molto bella e colorata e una decina di musiche differenti e ben fatte.

VOTO: 7