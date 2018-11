Ride 3: ecco i 30 tracciati annunciati da Milestone

Con un comunicato ufficiale, Milestone ha fatto il punto sui trenta tracciati che vedremo nel suo Ride 3, nuovo videogioco dedicato alle due ruote in arrivo il prossimo 30 novembre.

“I giocatori potranno scatenare la loro voglia di velocità sulle piste più iconiche di tutto il mondo, su rinomati circuiti cittadini e attraversando panorami mozzafiato, per gustarsi il piacere della guida in tutte le sue sfumature. Molti tracciati sono inoltre disponibili in diverse varianti e condizioni atmosferiche, in modo da rendere il gameplay ancora più vario” ci spiega il comunicato.

Milestone precisa anche che “grazie all’utilizzo della aerofotogrammetria e del drone-scanning, il team di sviluppo ha raccolto tutti i dati necessari per riprodurre fedelmente ambienti e dettagli dei tracciati, per un’esperienza di gioco ancora più immersiva.”

Le tipologie di tracciato

Queste saranno le tipologie di tracciato che vi ritroverete all’interno del gioco:

GP – la massima espressione della velocità, su circuiti iconici come Autodromo Nazionale Di Monza, Donington Park Circuit, Circuit De Nevers Magny-Cours, Nürburgring e molti altri.

– la massima espressione della velocità, su circuiti iconici come Autodromo Nazionale Di Monza, Donington Park Circuit, Circuit De Nevers Magny-Cours, Nürburgring e molti altri. COUNTRY – per correre immersi in alcuni dei panorami più belli del mondo, sulle strade più amate dai motociclisti come Garda e Tenerife.

– per correre immersi in alcuni dei panorami più belli del mondo, sulle strade più amate dai motociclisti come Garda e Tenerife. CITY CIRCUIT – una delle sfide più ardue, una gara in notturna sulle strette strade cittadine di Macau.

– una delle sfide più ardue, una gara in notturna sulle strette strade cittadine di Macau. SUPERMOTARD – per driftare come si deve è necessario correre su circuiti che permettano di sfruttare al meglio le caratteristiche del mezzo, come Autodromo di Franciacorta e Pista South Milano – Ottobiano, su cui è disponibile anche la variante off-road, e Castelletto Circuit.

– per driftare come si deve è necessario correre su circuiti che permettano di sfruttare al meglio le caratteristiche del mezzo, come Autodromo di Franciacorta e Pista South Milano – Ottobiano, su cui è disponibile anche la variante off-road, e Castelletto Circuit. ROAD RACING – strade cittadine che in particolari occasioni si trasformano in circuiti per bolidi a due ruote come Ulster GP, Southern 100, Imatra e molti altri.

– strade cittadine che in particolari occasioni si trasformano in circuiti per bolidi a due ruote come Ulster GP, Southern 100, Imatra e molti altri. DRAG RACE – molti cavalli, una lunga strada dritta e un solo obiettivo, essere il più veloce. Mai sentito parlare di Route 66 o Salt Flats?

Al link seguente, invece, trovate l’elenco completo delle piste su cui potrete sbizzarrirvi:

Le novità di Ride 3

Con un parco di moto come sempre ricchissimo, Ride 3 non si risparmia, comunque, alcune interessanti novità: la modalità carriera è stata rinnovata e offrirà ora maggior libertà al giocatore, che potrà scegliere il tipo di moto su cui sfrecciare. Ci saranno inoltre 500 pezzi meccanici su cui intervenire per migliorare e personalizzare in toto la propria moto, oltre a un nuovo editor di livree che vi consentirà di porre l’accento anche sull’estetica.

L’appuntamento con il gioco è fissato per il 30 novembre su PC, PS4 e Xbox One. Consultate la nostra scheda per tutti gli ulteriori dettagli.