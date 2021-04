Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Durante questi ultimi anni, il genere rogue-like è diventato estremamente popolare. Troppo popolare, secondo alcuni. Basta una semplice ricerca su Steam per avere a portata di mano almeno un centinaio di titoli appartenenti a questa categoria. Per chi ama questo genere, naturalmente, potrebbe rivelarsi una situazione idilliaca… o forse non è tutto oro ciò che luccica?

A un occhio più attento, questa moltitudine infinita non può che trasformare molto rapidamente l’entusiasmo in delusione: in mezzo a un susseguirsi di titoli anonimi e affatto originali, trovare qualche rara perla non è facile. Per uno sviluppatore che vuole focalizzarsi su questo genere, quindi, riuscire a diventare l’autore di una di queste perle, è senz’altro una sfida ardua. Riuscire a differenziarsi dal resto della massa trovando una propria identità e una propria vena di originalità diventa sicuramente non una scelta, ma un obbligo, soprattutto se consideriamo che il confronto con ottimi titoli quali Enter the Gungeon, The Binding of Isaac, Hades e via dicendo sarà inevitabile.

Tra coloro che hanno tentato questa strada c’è BenStar, sviluppatore indipendente che, assieme al publisher Dear Villagers, vuole proporci un rogue-like dal carattere estetico piuttosto ricercato: Revita. La domanda però sorge spontanea: questo titolo sarà l’ennesimo more of the same?

Sacrifici necessari

Il compito del nostro sconosciuto alter ego dai capelli azzurri è quello di superare stanze che pullulano di nemici per riuscire a raggiungere una torre dove sono custodite le nostre memorie perdute. La nostra storia, o meglio, la nostra run inizia nella Stazione Memoria, ovvero l’hub principale dove conosceremo altri personaggi che ci permetteranno di sbloccare col tempo nuovi potenziamenti. Una volta saliti sul treno, dovremo raggiungere la sommità del dungeon liberando le stanze dai nemici fino a raggiungere il boss del livello. Nel caso in cui si venga sconfitti, invece, il gioco ci riporterà inesorabilmente alla stazione della metro.

Insomma, nulla di nuovo. Queste caratteristiche di gioco, insieme agli schemi ripetitivi, si sono viste in moltissimi titoli. Una sola eccezione balza all’occhio, una singola scelta di game design tanto particolare quanto pericolosa: qualsiasi upgrade presente all’interno della run comporta un sacrificio. Per esempio, aprire un forziere, acquistare dal mercante un qualsiasi miglioramento, sbloccare un upgrade significa perdere parte della propria vita. Come si può facilmente intuire, questa meccanica masochistica si rivela ben presto un’arma a doppio taglio: questi miglioramenti sono indispensabili per il proseguimento del gioco, ma basta solamente una piccola distrazione per non riuscire ad accedervi per mancanza di punti vita e quindi terminare la nostra avventura.

Il gameplay del titolo è solido, anche grazie agli ottimi comandi

Sacrifici davvero necessari?

Questa scelta da parte dello sviluppatore è assai rischiosa. Se da un lato l’idea di creare quel brivido al giocatore risulta sicuramente una mossa piuttosto scaltra in grado di differenziare questo titolo dagli altri roguelike, inevitabilmente BenStar corre il rischio di rovinare l’esperienza ludica del videogiocatore trasformandola in un terribile cocktail di rabbia e frustrazione. Una scelta pericolosa soprattutto considerando la formula di gioco a cui si rifà, dove la morte e la ripetitività sono un pilastro del genere.

Non bisogna però fasciarsi la testa prima di rompersela: va specificato infatti che Revita attualmente è disponibile su Steam sotto forma di accesso anticipato, quindi lo sviluppatore ha ancora tutto il tempo per poter migliorare e ricalibrare gli equilibri di gioco.

Tuttavia, nonostante per tutti questi motivi il titolo a mio avviso si trovi ancora ben lontano dalla propria versione 1.0, è apprezzabile il fatto che il gameplay risulti piuttosto solido e dai comandi intuitivi, anche se forse difficili da padroneggiare nelle azioni più concitate.

8-bit beat

Aprendo il capitolo dedicato all’estetica, un dettaglio senz’altro godibile è il fatto che fin dai primi istanti di gioco si può intuire l’amore di BenStar nei confronti del genere old school. Gli scenari, aggraziati e ipnotici, fanno moltissima leva su un sapiente uso della pixel art in stile anni 80-90 e ricordano da lontano la malinconia del famoso titolo indie Celeste, probabilmente rendendogli silenziosamente omaggio.

Anche l’audio è di buona qualità: le musiche sono piuttosto orecchiabili e alla lunga verrà naturale fischiettarle senza nemmeno rendersene conto, mentre gli effetti sonori collimano con quelli visivi senza fronzoli che potrebbero appesantire l’insieme.

Per quanto riguarda invece il comparto tecnico, purtroppo allo stato attuale non posso considerarlo sufficiente. I vistosi cali di frame rate continuano a ricordarci che Revita si trova ancora al proprio stadio embrionale, soprattutto nel secondo scenario, il quale è penalizzato da una lentezza alienante e necessita di una revisione che ci aspettiamo senz’altro nel futuro prossimo.

VOTO: 7