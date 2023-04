Returnal per PS5 a meno di metà prezzo! Lo paghi meno di 40 euro!

Nel caso foste in possesso di una PlayStation 5, preparatevi a cogliere un’opportunità unica: oggi, su Amazon, potete acquistare Returnal a meno di metà prezzo! Questo avvincente gioco d’azione e avventura sci-fi vi catapulterà in un’esperienza frenetica e coinvolgente, garantendo ore di divertimento ed emozioni ad alta intensità. Solitamente, Returnal viene proposto a 80,99€, ma attualmente potete portarvelo a casa a soli 39,98€, con un risparmio reale di 41€.

Sviluppato dalla software house Housemarque, Returnal è un avvincente videogioco di azione e avventura. Ambientato in un universo sci-fi misterioso e affascinante, il titolo offre un’esperienza coinvolgente e visivamente spettacolare, grazie alle potenzialità della console next-gen.

La trama segue le vicende di Selene, un’astronauta spaziale che si risveglia su un pianeta alieno ostile chiamato Atropos, dopo essere precipitata con la sua navicella. Selene si rende presto conto di essere intrappolata in un ciclo temporale senza fine, in cui ogni morte la riporta all’inizio del suo viaggio. Per sopravvivere, la protagonista dovrà esplorare e combattere in ambienti alieni proceduralmente generati, pieni di creature letali e terreni in continuo cambiamento.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che “Returnal ci ha tolto tutti i dubbi che aleggiavano attorno all’opera durante le fasi promozionali: dopo aver esplorato a fondo i biomi, aver affrontato orde di creature e scoperto buona parte dei segreti che si annidano su Atropo, possiamo dire senza indugio che si tratta dell’opera di Housemarque che osa più di tutte“.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.