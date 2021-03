Questo è un contenuto creato dalla community degli utenti del forum di SpazioGames.it e pertanto non è rappresentativo della testata giornalistica SpazioGames.it, né della sua redazione.

Retrace Memory of Death è un titolo Horror basato sull’esplorazione e la risoluzione di enigmi. Il gioco è stato sviluppato e pubblicato da Spider Lily Studios per PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e per PC tramite Steam.

Da sempre siamo abituati a vedere nei media quali film e videogiochi storie la cui trama gira intorno ad una sola domanda, ossia “cosa faresti se sapessi in anticipo le conseguenze delle tue azioni?”. È una delle domande che più ci colpiscono perché chiunque desidera poterlo fare, visto che non è possibile arrivano i suddetti media a soddisfare la nostra curiosità.

Retrace: Memories of Death si aggiunge alla lista di giochi che affronta questa tematica. Il suo stile molto semplice lo rende forse uno dei migliori di questo genere. Cosa succederebbe se ti ritrovassi intrappolato con i tuoi amici in uno scenario horror, cercando di scappare in tutti i modi, e avessi il potere di riavvolgere il tempo e fare la fuga perfetta? Questo è quello che ci aspetta in Retrace.

La nostra protagonista sarà Freya, una ragazza molto introversa che insieme ai suoi tre amici Lucas, Mia e Owen sta organizzando un Tour dell’orrore della sua città.

Mentre si trova alla fermata dell’autobus con i suoi amici un improvviso terremoto farà perdere conoscenza al gruppo.

Qui ci viene presentata la prima scelta del gioco, ossia a chi dei nostri amici tenere la mano prima di perdere conoscenza. Questa scelta determinerà chi dei tre sarà il nostro compagno per la prima parte del gioco.

Una volta ripresa conoscenza infatti i nostri personaggi si troveranno in un luogo misterioso, separati gli uni dagli altri. Ad eccezione di Freya che sarà per l’appunto insieme al personaggio da noi scelto in precedenza.

Ogni personaggio ha delle caratteristiche diverse, Owen è molto forte, Lucas ha uno stomaco d’acciaio e Mia è molto più compassionevole degli altri, ma sono tutti accomunati dall’abilità di morire nei peggiori modi possibili.

Durante l’avventura faremo la conoscenza anche di Claire, una ragazza misteriosa tenuta prigioniera in una gabbia.

Ogni sessione di gioco iniziale molto probabilmente finirà con uno solo o tutti i ragazzi morti, ma per poter scappare c’è bisogno della presenza di tutti per ottenere le chiavi necessarie ad aprire dei lucchetti all’interno della magione, rendendo quindi imperativa la sopravvivenza di tutti i personaggi.

Per fare in modo che ciò accada, alla fine di ogni playthrough Freya si troverà in una dimensione alternativa insieme ad un personaggio di nome Matemna.

Matemna ci offrirà la possibilità di tornare indietro in qualunque punto della timeline attraverso dei tomi, ognuno dedicato ad un personaggio. Da lì saremo in grado di alterare gli eventi e fare in modo di non commettere più gli sbagli commessi in precedenza e così via.

Freya tornerà indietro mantenendo coscienza di ciò che è accaduto e questo ci permetterà di sbloccare nuovi dialoghi e lasciare messaggi per gli altri personaggi.

Purtroppo, però, quello che poteva essere uno dei punti di forza del gioco diviene quasi un difetto. Nonostante le ottime premesse infatti non sarà proprio così per l’intero playthrough. Infatti le varie scelte possibili verranno fatte ad inizio della sezione di gioco. Sono scelte fondamentali ovviamente, quale personaggio accompagnare o come affrontare la situazione, però una volta prese il gioco seguirà dei binari prestabiliti.

Le sezioni di gioco non sono così varie e ci ritroveremo ad affrontarle molte volte. Alcuni degli enigmi saranno delle sezioni stealth in compagnia di Mia per evitare dei nemici oppure dei puzzle di logica. Queste sezioni potevano senza ombra di dubbio essere programmate meglio, ma riescono fortunatamente ad amalgamarsi con l’insieme di gioco e a non risultare frustranti.

La parte narrativa è senza ombra di dubbio il suo punto forte, i dialoghi e la narrazione riescono a far immergere alla perfezione il giocatore e risultano molto convincenti e accattivanti. Anche la trama di gioco non manca di sorprendere, soprattutto verso la fine.

Lo stile grafico del gioco è molto minimale, ma risulta molto pulito e rifinito rendendo l’esperienza di gioco piacevole.

Retrace: Memories of death non è un gioco lunghissimo, con qualche ora infatti si porterà al termine senza problemi (anche meno per i giocatori più navigati su questo genere di gioco).

Il concetto di cambiare il passato come abbiamo detto inizialmente è abusato ormai quasi ovunque. Ci sono altri giochi che possono essere considerati dei punti di riferimento per il genere ma Retrace con il suo budget limitato e le sue caratteristiche molto semplici riesce senza problemi ad entrare nella lista dei giochi consigliati per questo genere.

Menzione d’onore al contorno musicale che riesce a rendere appieno la sensazione di tensione e paura di alcuni segmenti di gioco.

In conclusione possiamo dire con certezza che Retrace è un titolo che va giocato, i ragazzi di Spider Lily Studios sono alla loro pubblicazione e basandoci su ciò che è Retrace siamo più che fiduciosi per i loro progetti futuri.

VOTO: 7.5