Resident Evil 5, dopo quasi 8 anni, si aggiorna di nuovo: ecco cosa cambia

La saga di Resident Evil passa anche per titoli non troppo amati dai fan: tra questi, figura sicuramente anche Resident Evil 5, un gioco che o si ama o si odia.

Il titolo, che trovate anche su Amazon a prezzo stracciato, prendeva infatti le idee base di Resident Evil 4 e la innestava in una nuova avventura con Chris Redfield e Sheva Alomar come protagonisti.

A differenze però del quarto capitolo del franchise horror – che riceverà a breve un remake che promette faville – il quinto capitolo è spesso considerato come uno dei meno riusciti, insieme a RE6.

Ora, dopo che nelle scorse settimane Biohazard 5 ha ricevuto un vero e proprio demake a 32-bit, a sorpresa Capcom ha rilasciato un nuovo aggiornamento ufficiale per il gioco.

Come riportato anche da DSO Gaming, dopo quasi otto anni Capcom ha rilasciato una nuova patch per Resident Evil 5 che rimuove tra le varie cose anche il supporto a Games for Windows Live.

Inoltre, quest’ultimo aggiornamento aggiunge il supporto per la cooperativa locale in split-screen, dando modo a due giocatori di divertirsi fianco a fianco.

Nel caso non lo sapeste, la versione Steam di Resident Evil 5 non utilizzava GFWL. Tuttavia, Capcom ha lasciato una funzione che permetteva agli utenti Games for Windows Live di importare i loro vecchi salvataggi e gli Achievements nella versione Steam.

Secondo il publisher nipponico, il gioco poteva non avviarsi se mancava il client GFWL (in pratica, i giocatori PC erano costretti a installarlo). Fortunatamente, però, il problema sembra ora essere stato risolto.

Come sempre, Steam scaricherà l’aggiornamento al prossimo avvio del client. Di seguito potete trovare anche il changelog completo.

Rimosso il supporto a Games for Windows Live.

Supporto per la modalità cooperativa locale a schermo diviso.

Altre correzioni di bug minori.

Restando in tema, Capcom ha da poco rivelato i nomi dei doppiatori giapponesi di Resident Evil 4 Remake in un tweet dell’account ufficiale della serie.

Ma non solo: alcune settimane fa sono apparsi una valanga di nuovi screen dedicati a una location di Resident Evil 4 Remake mai mostrata prima, ossia l’oscuro e misterioso Castello di Salazar.