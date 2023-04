Resident Evil 4 Remake è ufficialmente “approvato” da Shinji Mikami: «Mi è piaciuto molto»

Il remake di Resident Evil 4 si è rivelato un adattamento che ha avuto profondo rispetto dell’opera originale, mantenendo intatto lo spirito dell’avventura di Leon e implementando miglioramenti solo dove necessario.

Non sorprende dunque che il remake del quarto capitolo (lo trovate su Amazon) è già diventato uno dei più grandi successi videoludici del 2023, conquistando il cuore di nuovi giocatori e dei fan dell’originale produzione di casa Capcom.

E tra i fan storici che sono rimasti colpiti dal lavoro svolto oggi possiamo aggiungere anche Shinji Mikami: un nome sicuramente non casuale, dato che “il papà” della serie aveva diretto proprio l’originale Resident Evil 4.

L’autore ha infatti voluto rivelare sui social di essersi divertito a giocare con Resident Evil 4 Remake e di averlo finito soltanto nelle scorse ore, esprimendo un giudizio assolutamente positivo sul nuovo adattamento della sua opera.

Shinji Mikami si è espresso con poche semplici parole nei confronti del remake, come del resto è solito fare l’autore sui social, ma che esprimono allo stesso tempo una vera e propria “approvazione” per il lavoro di Capcom:

«Mi è piaciuto molto».

Parole che non sono ovviamente passate inosservate agli stessi sviluppatori, che hanno voluto ringraziare Mikami per aver dedicato il suo tempo all’opera e per il suo apprezzamento pubblico.

Il fatto che il director dell’opera originale abbia apprezzato il remake rappresenta sicuramente un motivo d’orgoglio per il team, che ora può essere certa di aver fatto un lavoro in grado di soddisfare non solo i fan storici, ma perfino chi è stato tra i principali artefici della sua creazione.

Recentemente l’autore ha annunciato a sorpresa l’addio allo studio Tango Gameworks dopo 12 anni, ma al momento non sappiamo quale sarà la sua prossima avventura nell’industria videoludica.

Uno dei suoi ultimi contributi allo studio, oltre al recente e apprezzato Hi-Fi Rush, è stato anche l’ex esclusiva PS5 Ghostwire Tokyo, che ora potete provare gratis su Xbox Series X|S e PC grazie a Game Pass.

Ricordiamo che Resident Evil 4 Remake si è recentemente aggiornato con la versione 1.004: l’ultima patch è servita a migliorare notevolmente il comparto tecnico su console.