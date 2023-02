Sì, la prossima grande esclusiva Xbox sarà always-online, anche per giocare da soli

Dopo essere stato atteso per il 2022 e infine rinviato, Redfall ha individuato la sua definitiva data d’uscita solo pochi giorni fa, quando è stato confermato da Microsoft e Bethesda che il prossimo lavoro di Arkane Austin esordirà il prossimo 2 maggio. Ad accompagnare la notizia è anche la pubblicazione delle FAQ ufficiali del gioco, da cui apprendiamo però che vi richiederà di avere una connessione internet sempre attiva, anche se decidere di giocare da soli.

A ribadirlo è proprio Bethesda che, rispondendo alle domande frequenti sul gioco, scrive «giocare Redfall richiederà una connessione online sia per il single player che per la co-op?». Quesito a cui il sito ufficiale risponde:

«È necessaria una connessione online persistente per il single player e per la co-op».

Subito sotto, viene anche precisato che per giocare sarà necessario anche un account Bethesda.net, il client proprietario della compagnia – lo stesso già utilizzato, ad esempio, per The Elder Scrolls Online o per Fallout 76.

Redfall arriverà a maggio e richiederà una connessione sempre attiva

In compenso, Xbox Live Gold non sarà necessario per giocare da soli, ma lo sarà se vorrete giocare in co-op. Ricapitolando, quindi:

Sarà necessario un account Bethesda.net per giocare;

per giocare; Servirà una connessione internet attiva , anche per giocare in single player;

, anche per giocare in single player; L’abbonamento Xbox Live Gold servirà solo se scegliere di giocare in co-op, non se giocherete in single-player.

In tutto questo, viene rimarcato ancora una volta che Redfall sarà disponibile dal day-one su Game Pass, quindi non sarà necessario comprarlo singolarmente – o, almeno, non sarà necessario per gli abbonati al servizio, sia che lo abbiano su Xbox Series X|S, sia che siano utenti PC.

Redfall è uno shooter ad alto tasso di vampiri a cui sposa le solite meccaniche ingegnose di casa Arkane: il team di sviluppo è lo stesso dell’apprezzato Prey, anche se in questo caso è guidato da Harvey Smith, che in passato fu invece creative director di Dishonored 2 presso l’altra divisione dello studio, quella di Lione (recentemente autrice di Deathloop, che trovate su Amazon).

Proprio in queste ore, abbiamo parlato dell’andamento dei progetti degli Xbox Game Studios, di cui anche Arkane fa parte dopo l’acquisizione di ZeniMax Media: vedremo come Redfall si piazzerà nell’interessante classifica, a colpi di sparatorie e vampiri.