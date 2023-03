Red Weekend MediaWorld: tante offerte incredibili sino a domenica!

È finalmente giunto il weekend e, a quanto pare, la nota catena MediaWorld ha lanciato per l’occasione una promozione imperdibile, chiamata Red Weekend, che vi consentirà di acquistare a prezzo scontato tantissimi prodotti, anche a tasso zero e con consegna gratuita, sino a domenica 12 marzo 2023.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, uno degli articoli più interessanti è lo smartphone Realme GT NEO 3. Con uno sconto del 28,57%, attualmente potrete acquistarla a soli 499,99€ invece dei soliti 699,99€ di listino. Ciò significa che avrete la possibilità di risparmiare ben 200€, rappresentando un’occasione imperdibile per portare a casa uno smartphone di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

Il display AMOLED da 6,7″ dello smartphone Realme GT Neo 3 è una vera gioia per gli occhi, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un rapporto di contrasto di 5.000.000:1 che garantiscono immagini nitide e colori vivaci. Il comparto fotocamere è altrettanto impressionante, con una fotocamera principale con AI da 50 MP, una macro fotocamera da 4 cm e una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP a 150°.

Realme GT Neo 3 è uno smartphone alimentato dal potente SoC Mediatek Dimensity 8100, che gli garantisce eccellenti prestazioni. Con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, avrete spazio sufficiente per tutti i vostri contenuti e potrete eseguire più attività contemporaneamente senza alcun rallentamento. La batteria da 5.000mAh vi garantirà un’elevata autonomia, permettendovi di utilizzare il vostro smartphone senza preoccuparvi di ricaricarlo. Inoltre, la carica SuperDart da 80W consente di ripristinare l’autonomia in pochi minuti.

