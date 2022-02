Red Price MediaWorld: prezzi irresistibili anche a tasso zero per San Valentino

Le offerte continuano da Mediaworld con l’imperdibile promozione “Red Price“, la quale vi consentirà di mettere le mani su tantissimi prodotti a prezzi davvero convenienti per festeggiare San Valentino! L’iniziativa durerà sino al 14 febbraio, quindi vi consigliamo di approfittarne al più presto!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, ad esempio, trovate lo smartphone SAMSUNG Galaxy S21 5G, che attualmente potete portarvi a casa a soli 599€, rispetto agli 929€ di listino, per un risparmio reale di 330€.

Lo smartphone SAMSUNG Galaxy S21 5G è animato dal potente processore octa-core Exynos 2100, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il dispositivo è dotato di un display Dynamic AMOLED 2X a risoluzione 2400×1800 pixel che farà apparire i vostri contenuti nitidi e brillanti, mentre la batteria intelligente garantisce energia per tutto il giorno e oltre, con una capacità fino a 4.000 mAh. Il nuovo display e il processore ad alta efficienza energetica ne consentono una durata che va ben oltre le 24 ore, anche quando connessi al 5G.

Il reparto fotocamere dello smartphone SAMSUNG Galaxy S21 5G vede la presenza di una fotocamera principale da 12MP per scatti definiti anche di notte, un teleobiettivo da 64MP per foto ad alta risoluzione, una ultra-angolare da 12MP e una frontale da 10MP per selfie di qualità grazie all’intelligenza artificiale.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e sul sito trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione