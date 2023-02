Red Dead Redemption 2, nuovo aggiornamento disponibile a sorpresa: ecco cosa cambia

Rockstar Games ha sorpreso i suoi fan nelle scorse ore con un nuovo aggiornamento a sorpresa per Red Dead Redemption 2: da questo momento potete dunque scaricare una nuova versione dell’open world western su PS4, Xbox One e PC.

L’avventura di Arthur Morgan (che trovate su Amazon) è una delle produzioni videoludiche più apprezzate della scorsa generazione, che ancora oggi vanta diversi utenti attivi grazie anche alla modalità multiplayer.

Il changelog ufficiale dell’aggiornamento 1.31 segnala esclusivamente una «manutenzione generale» per l’opera, ma grazie ad alcuni fan sappiamo che è stato risolto uno dei bug più fastidiosi del gioco.

Come riportato da ComicBook, Red Dead Online presentava infatti un curioso softlock, che poteva capitare ogni volta che gli utenti sceglievano di visitare una stalla nel multiplayer.

Questo bug era ormai presente da molti anni ed era molto più facile da riscontrare nella versione PC, pur essendo arrivata anche qualche segnalazione dalle edizioni console, ma fortunatamente l’ultima patch di Red Dead Redemption 2 sembrerebbe aver risolto il problema.

A long-standing bug that soft-locked your game when visiting a stable, seems to have been fixed in today's #RedDeadOnline PC patch! pic.twitter.com/fGFRIsM3Bq — RedDeadNet (@RedDeadNet) February 7, 2023

Il bug causava all’avatar del giocatore di continuare a camminare sul posto all’infinito durante una breve cutscene di intermezzo, impedendo così di giocare dopo aver fatto entrare il cavallo all’interno della stalla.

Alcuni utenti hanno segnalato di aver perfino deciso di utilizzare alcuni folli stratagemmi per evitare tale errore, come ad esempio lasciare che il cavallo corresse da solo al suo interno e scendere frettolosamente prima di arrivare proprio nei pressi della stalla.

Tuttavia, la nuova patch dovrebbe aver ufficialmente sistemato tale problematica: vi raccomandiamo dunque di assicurarvi che la vostra copia sia aggiornata alla versione 1.31 prima di tornare a giocare online con i vostri partner fuorilegge.

Negli scorsi giorni era arrivato invece un nuovo update, questa volta da parte di Nvidia, per migliorare la grafica della versione PC con una nuova versione del suo DLSS. L’annuncio dell’aggiornamento arriva a poche ore di distanza da un’altra grande notizia: Red Dead Redemption 2 ha infatti venduto ben 50 milioni di copie in tutto il mondo.

Chissà che questi numeri non spingano Take-Two e Rockstar Games ad adattare l’avventura di Arthur Morgan in una nuova serie TV, come chiesto dai fan dopo aver visto l’eccellente lavoro svolto con The Last of Us di HBO.