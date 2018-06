ADOM, la recensione del roguelike duro a morire

Per cosa è ricordato, oggi, il 1994? In quel periodo, tra le altre cose, l’Italia perdeva la finale dei mondiali di calcio a Pasadena, Schindler's List faceva incetta di statuette agli Oscar, Kurt Cobain moriva lasciando attoniti i fan di tutto il mondo e Sony, intanto, presentava al mondo la PlayStation. In tutto questo, faceva capolino un titolo chiamato, acronimo di Ancient Domains Of Mystery, unveramente longevo che ora, dopo una campagna di crowdfunding su Indiegogo, è disponibile su Steam in una versione rinnovata.Sviluppato da Thomas Biskup,è un roguelike nel senso più tradizionale del termine: bisogna creare un personaggio e lanciarsi in un’avventura che include missioni principali e secondarie e, ovviamente,. Dal punto di vista della narrativa il titolo si mantiene asciutto e affida alle varie quest il compito di disvelare la storia principale. Il gioco parla del regno di Ancardia, che dopo 6000 anni di pace è stato soggiogato da caos, crudeltà e distruzione. Il nostro compito è quello di sconfiggere i nemici del regno o, in alternativa, unirsi a loro e dominare il mondo. Ogni partita inizia con la creazione del personaggio: si può scegliere tra, oppure lasciare che il fato decida per noi. Va da sé che ogni combinazione presenta differenze in termini di attributi, abilità e skill, e scegliere di modellare il proprio avatar è uno dei piaceri offerti dal titolo. Le opzioni di gioco disponibili in questa rinnovata versione presente su Steam includono la modalità Standard, che non prevede la morte per fame e volge a favore del giocatore le probabilità di alcuni malus. Nella modalità personalizzata, invece, è possibile modificare a proprio piacimento l’esperienza di gioco scegliendo, peraltro, anche di eliminare la, trasformando difatti l'avventura in un qualcosa di molto simile a un RPG. La modalità esplorazione permette di girovagare per il mondo di gioco senza paura di essere vittima degli attacchi nemici, mentre la Sfida Settimanale mette i giocatori difronte a obiettivi da raggiungere a partire da un determinato set di condizioni. Non manca l’opzione regina, ovvero la modalità Hard. In questo caso dovremo scegliere, oltre ai fattori elencati in precedenza, anche il nostro segno zodiacale, i talenti (che aumentano, ad esempio, l’efficacia degli attacchi con asce o archi) e i punti esperienza tra nove differenti attributi (carisma, forza, percezione e così via). È presente, infine, un Tutorial, che non mancherà di illustrare tutti i differenti (e numerosi) aspetti del gioco, oltre che la possibilità di affrontare l’avventura insieme ad altri giocatori grazie alla modalitàè un titolo per giocatori seri, una combinazione train cui si è chiamati a esplorare centinaia dicreati casualmente. Non pensiate, poi, che nel vostro viaggio per Ancardia sarete da soli: nel mondo di gioco intervengono la magia, la religione e anche la corruzione. Tutti questi elementi possono garantire vantaggi durante gli scontri, un miglioramento dei propri attributi ma anche un drammatico aumento della difficoltà della sfida. Va da sé che, per i giocatori non abituati a esperienze videoludiche se si vuole estreme, il primo impatto consarà piuttosto crudele. I primi momenti di gioco, per quanto semplici rispetto al resto della sfida offerta, possono costituire però già un ostacolo piuttosto importante se li si affronta a cuor leggero. Il proprio personaggio, infatti, sarà sostanzialmente alla mercé di qualsiasi nemico, motivo per il quale è necessario “grindare” un po’ e salire nei livelli per ottenere se non altro una buona capacità offensiva e difensiva. Dal punto di vista del gameplay vero e proprio, abbiamo detto che il titolo costituisce uno dei primi e storici esempi di incrocio tra roguelike e gioco di ruolo, proponendo peraltro interessanti dinamiche legate agli scontri e al movimento. È possibile spostarsi all’interno del mondo di gioco sfruttando il classico sistema punta e clicca; nel momento in cui si arriva nelle vicinanze di un NPC, sia esso nemico o meno, questo si muoverà solo quando ci muoveremo anche noi, dandoci perciò la possibilità di stabilire la mossa più giusta da compiere. Gli scontri risentono molto delle abilità del proprio personaggio e possono essere approcciati in numerosi modi. I giocatori meno avvezzi al genere, probabilmente, potrebbero iniziare con un personaggio che predilige gli attacchi corpo a corpo, migliorando col tempo le opzioni offensive a distanza. Tutto questo si rivela necessario anche perché, in effetti, strutturalmenteè un gioco di oltre 20 anni fa, e il suo sistema di controllo è un lungo elenco di azioni richiamabili da tastiera che è preferibile memorizzare.Quello che abbiamo detto non deve distogliere dall’elemento centrale dell’esperienza da roguelike del gioco:. La compagna fedele del giocatore diè infatti la dipartita del proprio personaggio che – lo chiariamo subito – morirà molte e molte volte. D’altra parte, girovagando per i vari forum dedicati al gioco, è possibile trovare testimonianza di giocatori che hanno impiegato diverso tempo prima di venire a capo della sfida. In qualche modo è possibile dire che il gioco illude grazie alla sua lore, alla varietà di situazioni e alle elevate possibilità di personalizzazione dei personaggi, ma poi spezza tutte le speranze nel momento in cui il proprio avatar muore di fame o per dissanguamento, oppure avvelenato, congelato, annegato, vittima di incantesimi, mangiato vivo e via discorrendo. Allo stesso tempo, gli approcci alle varie situazioni sono infiniti: per superare un lago, ad esempio, è possibile ghiacciarlo (a patto di avere le giuste abilità), mentre le preghiere rivolte agli dei possono tirare fuori da situazioni di impaccio. La disposizione casuale dei nemici e delle armi, inoltre, cambia l’esperienza a ogni run, rendendo il tutto più crudelmente interessante.L’analisi dell’aspetto tecnico dioffre l’occasione di parlare di numerosi aspetti. Per prima cosa, come già accennato in precedenza, l’interfaccia di gioco mostra tutti i suoi anni, offrendo una rappresentazione testuale dell’inventario e delle schermate di gestione del personaggio non sempre amichevoli. La varietà di opzioni disponibili sul fronte grafico, però, è notevole. Il gioco può essere approcciato nella sua modalità classica in(un’esperienza che, col passare degli anni, oggi appare piuttosto mistica), oppure in una più moderna versione con sprite bidimensionali; le stesse impostazioni, peraltro, valgono anche per la mappa. La versione Steam del gioco, al contrario della controparte gratuita in ogni caso scaricabile sul sito ufficiale , include tra le altre cose più di 70 achievment e tiene traccia dei punteggi più alti fatti segnare dai giocatori. Tutte le opzioni di personalizzazione, inoltre, sono proprie solo della versione disponibile a pagamento.La parte audio del titolo non si segnala per elementi di particolare interesse, mentre dobbiamo segnalare che la grande mole di testi del gioco è presente solo in lingua inglese.