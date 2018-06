A cura di Pasquale “Pako” Fusco del 02/06/2018

L'interfaccia di gioco apparirà solo dopo il suddetto frangente introduttivo, rivelando gli elementi più essenziali da tener d'occhio durante il viaggio. Si parte dall'immancabile barra della salute, privata di qualsivoglia rigenerazione automatica per spingere Sachi a cibarsi delle risorse che la circondano, ignorando - almeno all'inizio - eventuali effetti collaterali. Successivamente scopriremo le quattro funzioni demandate alla croce direzionale: la mappa (tasto Su), per tenere traccia dei luoghi d'interesse scoperti, l'inventario (tasto Dx), abbastanza ampio da ospitare ben 56 varietà di oggetti, il diario delle quest (tasto Giù) e il crafting (tasto Sx). Nell'angolo superiore della schermata noteremo infine la presenza di un orologio, che ci segnala l'ora in cui la velenosa nube di fumo apparirà per inghiottire ogni essere vivente.



Ci soffermeremo quindi sul già noto sistema di crafting, l'unico che ci fornirà gli strumenti necessari per sopravvivere nelle ostili lande di Smoke and Sacrifice. Ramoscelli, erbe e carcasse: ogni oggetto che potrà essere raccolto verrà impiegato nella creazione di utensili, armi e armature o nei relativi potenziamenti. Sarà fondamentale, ad esempio, procedere con l'immediato assemblaggio di un retino per la cattura delle lucciole, ingrediente principale delle lanterne che ci consentiranno di allontanare la coltre di fumo. "Peccato" che quasi tutti i materiali e gli oggetti di base potranno essere collezionati già nella primissima ora di gioco, facilitando non poco i nostri impieghi successivi. La nube velenosa diventerà presto un pericolo facilmente raggirabile e ci farà dispiacere per l'assenza di altri elementi che avrebbero potuto complicarci la vita - come la duplice meccanica di fame e sete presente in Don't Starve, giusto per citare un altro survival.

Ad alzare lievemente l'asticella della difficoltà ci penseranno i mostri. Nel corso dell'avventura ci toccherà affrontare un'ingente quantità di creature, sia per la raccolta di determinate risorse - come tentacoli e artigli - sia per il semplice superamento delle quest. Tra le varie mostruosità troveremo piccoli e colossali porcospini, viscide meduse velenose, volatili alquanto irascibili e i curiosi PugBears - letteralmente, dei mostruosi ibridi tra orsi... e carlini. In occasione di tali scontri abbiamo potuto familiarizzare con un combat system che, senza troppi giri di parole, non ci ha particolarmente convinto. Se è vero che le battaglie di Smoke and Sacrifice rappresentano un'accattivante sfida per i giocatori più abili, queste mettono in evidenza un'azione poco trascinante e ripetitiva, penalizzata dal monotono pattern di mosse di Sachi e dai suoi movimenti eccessivamente lenti; una schivata finita male vi potrebbe costare la vita e, di conseguenza, costringervi a ripartire dall'ultimo checkpoint. Come se ciò non bastasse, il sistema di salvataggio è manuale e si basa sull'attivazione di alcuni terminali disseminati nel mondo di gioco; nei pressi degli stessi terminali troveremo anche delle cabine che ci consentiranno di spostarci rapidamente da un punto all'altro della mappa, ma che potranno essere sbloccate solo utilizzando dei gettoni specifici.

In parole povere, la morte in Smoke and Sacrifice potrebbe risultare estremamente punitiva nei confronti di quei giocatori che ignoreranno i suddetti terminali o le cabine per il viaggio rapido, rischiando la perdita di tutti i progressi effettuati prima dell'ultimo salvataggio manuale.











Sopravvivenza a portata di Joy-Con



Abbiamo testato Smoke and Sacrifice nella sua versione per Nintendo Switch, la prima console per cui è stata concepita la produzione di Solar Sail e Curve Digital. L'incantevole veste grafica 2D, incorniciata da una visuale isometrica, ci regala eccezionali colpi d'occhio sia sullo schermo della macchina ibrida che sul nostro TV. Ci siamo anche sul sonoro, con un'effettistica più che dignitosa ed un'ottima colonna sonora.

Il comparto tecnico inciampia unicamente negli occasionali cali di framerate che si palesano - sia in modalità handheld che docked - nelle battaglie più frenetiche e nei momenti in cui appaiono diversi nemici.

Altro "difetto" rilevato durante la nostra prova riguarda il sistema di vibrazione: ogni volta che Sachi morirà entrambi i Joy-Con inizieranno a vibrare in maniera inspiegabilmente eccessiva. Non sapremmo dirvi se ciò sia dovuto ad una scelta dei developer o ad un semplice errore, ma una cosa è certa: la prima volta sarà scioccante.