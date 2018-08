A cura di Lorenzo “Darth Gary” Bologna del 30/08/2018

CoD World War II non fa eccezione e, prontamente, Sledghammer Games ha rilasciato il quarto ed ultimo pacchetto, denominato "Shadow War". Come da prassi, il contenuto aggiuntivo arricchisce il titolo con tre mappe multigiocatore, un'operazione Guerra ed un capitolo della saga zombi.





La prima delle tre mappe multigiocatore è denominata "Airship" e, come evocato dal nome, vede la presenza di una base di lancio dei dirigibili Zeppelin in cima alle Alpi. Questa particolare ambientazione offre la possibilità di salire sopra al velivolo tedesco, dando pieno spazio ai fanatici delle armi a distanza, favoriti dall'ampia visuale esterna. In aggiunta a questo, una piccola porzione interna alla struttura sa far felici tutti gli amanti del combattimento a media distanza, premiando armi automatiche o granate a frammentazione. La seconda location, identificata con il nome "Excavation", porta i giocatori nei pressi di uno scavo minerario algerino, luogo ideale per coloro che fanno del combattimento ravvicinato il pane quotidiano; i cunicoli interni e i sentieri esterni infatti, bene si prestano ai fucili d'assalto con cadenza di fuoco elevata. L'ultima mappa dedicata al multigiocatore classico è denominata "Chancellery" e, come richiamato anche in questo caso dal nome, trasporta la battaglia dentro la struttura della cancelleria tedesca. L'ambientazione, quasi totalmente interna, favorisce nuovamente piogge di proiettili derivanti da armi a corto raggio, in grado di chiudere in pochi secondi qualsiasi diatriba, snaturando di conseguenza i cultori delle bocche da fuoco a lunga gittata. Purtroppo, in questo particolare frangente, vi è anche il rovescio della medaglia, in quanto Chancellery si predispone sfortunatamente al fenomeno del camping, fornendo diversi punti nei quale appostarsi e attendere l'arrivo di truppe nemiche.







Per quanto riguarda invece la nuova mappa dedicata alla modalità Guerra, Operazione Arcane catapulta i giocatori in territorio austriaco, all'interno di un deposito di armi segreto immerso nella foresta. Come di consueto si affrontano due squadre distinte: una adibita alla difesa degli obiettivi cruciali dell'armeria e l'altra con lo scopo opposto, ossia radere al suolo i rifornimenti nemici. Il primo obiettivo che gli sviluppatori hanno voluto designare per l'operazione riguarda l'entrata del complesso tramite demolizione o protezione di barricate; successivamente i giocatori sono chiamati a difendere o rubare due casse contenenti armi segrete e schemi tecnici. Infine, la missione porta a scortare o distruggere un carro armato impegnato nella devastazione della struttura bellica. Interessante novità riguarda l'introduzione, in questa particolare mappa, di perk di potenziamento per i difensori, capaci di fortificare i soldati che ne beneficiano e di armi speciali per gli attaccanti, utili per incrementare ulteriormente la capacità offensiva. In determinati punti della mappa infatti, sono recuperabili tramite apposite casse dei dispositivi attivabili con il tasto destro del pad, capaci di creare nuove variabili per la sopravvivenza ed il completamento degli obiettivi.