Square Enix, il recap della presentazione E3

A cura di Francesco “Gwonam” Corica del 11/06/2018

Alla notizia che anche Square Enix avrebbe trasmesso una propria presentazione durante l'E3, specialmente dopo i precedenti leaks ed annunci già avvenuti durante la scoppiettante conferenza Microsoft, molti utenti hanno iniziato a domandarsi cosa avrebbero mai potuto annunciare di così interessante e nuovo da meritarsi un proprio spazio. Il momento della verità è arrivato, ed effettivamente non è stata una conferenza memorabile: breve e priva di annunci davvero importanti. Ma procediamo con ordine, e riepiloghiamo la conferenza dall'inizio.









Shadow of the Tomb Raider, il nuovo capitolo con protagonista la giovane Lara Croft: anche se adesso è più forte e sicura di sé, sarà comunque in inferiorità numerica rispetto ai suoi nemici; per riuscire nel proprio intento dovrà quindi “diventare un tutt'uno con la giungla”, sfruttando un approccio stealth: mimetizzarsi con l’ambiente, creare distrazioni ed assassinare i cattivi in silenzio rappresentano aspetti fondamentali del gameplay. Gli sviluppatori promettono inoltre una maggiore profondità nel combattimento ed ancora più esplorazione, anche subacquea. L'uscita del titolo è prevista per il 14 Settembre su PS4, Xbox One e PC. Si comincia con qualche informazione in più riguardante, il nuovo capitolo con protagonista la giovane: anche se adesso è più forte e sicura di sé, sarà comunque in inferiorità numerica rispetto ai suoi nemici; per riuscire nel proprio intento dovrà quindi “diventare un tutt'uno con la giungla”, sfruttando un approccio stealth: mimetizzarsi con l’ambiente, creare distrazioni ed assassinare i cattivi in silenzio rappresentano aspetti fondamentali del gameplay. Gli sviluppatori promettono inoltre una maggiore profondità nel combattimento ed ancora più esplorazione, anche subacquea. L'uscita del titolo è prevista per il 14 Settembre su PS4, Xbox One e PC.









Stormblood Final Fantasy XIV (Under the Moonlight) ed una relativa collaborazione con Monster Hunter World, che vedremo attuarsi durante questa estate.



A seguire vengono rilasciati alcuni chiarimenti riguardante lo spinoff di Life is Strange, The Awesome Adventures of Captain Spirit: è stato ribadito ancora una volta che questo gioco non è Life is Strange 2, ma che includerà alcuni collegamenti a personaggi che vedremo durante la seconda stagione; il titolo sarà disponibile completamente gratis il 26 Giugno.





Subito dopo arrivano diversi trailer a ricordarci alcuni titoli in uscita nei prossimi mesi: Dragon Quest XI: Echi di un Era Perduta uscirà il 4 Settembre 2018 ed avrà a disposizione un’edizione da collezionisti pre-ordinabile dal sito ufficiale di Square Enix, e per l’occasione avrà anche una collaborazione col titolo mobile Final Fantasy Brave Exsius.



E' il turno di una nuova IP: Babylon’s Fall, nuovo progetto dei Platinum Games in uscita su PS4 e Steam per il 2019.





