Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Special Edition al prezzo più basso del web!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un’offerta eccezionale che permette di portarsi a casa lo smartphone Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Special Edition a un prezzo davvero conveniente!

Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Special Edition è uno smartphone con uno spettacolare display AMOLED da 6,62″ con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un rapporto di contrasto di 5.000.000:1. Dispone di un comparto fotocamere che comprende una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera macro da 4 cm e una fotocamera ultra-grandangolare a 119°.

Lo smartphone Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Special Edition è alimentato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 870 5G, accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria da 5.000mAh garantisce una lunga autonomia e la tecnologia di ricarica SuperDart da 80W permette di caricare rapidamente il dispositivo.

In questa edizione speciale dedicata al celebre anime/manga Dragon Ball Z, il Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Special Edition presenta una scocca personalizzata che riprende i colori degli abiti di Goku, il protagonista di Dragon Ball Z, e un’animazione di ricarica esclusiva.

Potete portarvi a casa lo smartphone Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Special Edition a soli 425,90€, con uno sconto del 15% rispetto all’usuale prezzo di listino si 499,90€. Se siete appassionati dell’omonimo manga/anime, non potete assolutamente lasciarvelo sfuggire!

Su eBay potrete trovare un’ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo lo smartphone Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Special Edition. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante.

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l’occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!